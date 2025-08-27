Cote d'Ivoire: NSIA Banque CI enregistre une croissance de 12 % de son bénéfice au premier semestre

NSIA Banque Côte d'Ivoire a déclaré que son bénéfice avait augmenté de 12,3 % au cours du premier semestre 2025 grâce à l'expansion des prêts et des dépôts, bien que la hausse du coût du risque ait pesé sur les résultats.

NSIA Banque Côte d'Ivoire a déclaré que ses bénéfices ont augmenté de 12,3 % au cours du premier semestre 2025 grâce à l'expansion des prêts et des dépôts, bien que les coûts de risque plus élevés aient pesé sur les résultats.

Le bénéfice net s'élevait à 16,3 milliards de francs CFA (26 millions de dollars) à la fin du mois de juin, contre 14,5 milliards de francs CFA un an plus tôt, a déclaré la banque dans un communiqué. Le produit net bancaire a augmenté de 10,6 % pour atteindre 50,5 milliards de francs CFA, tandis que la marge d'intérêt a augmenté de 22 % pour atteindre 34,4 milliards de francs CFA.

Les dépôts ont augmenté de 14 % pour atteindre 1 934 milliards de francs CFA, grâce à la croissance des dépôts à vue et à terme. Les prêts à la clientèle ont augmenté de 9 % pour atteindre 1 673 milliards de francs CFA. Les charges d'exploitation ont augmenté de 6 % pour atteindre 24,6 milliards de francs CFA, tandis que les commissions ont diminué de 7,7 % pour atteindre 16,2 milliards de francs CFA. Le ratio coûts/revenus de la banque s'est amélioré, passant de 59,9 % l'année précédente à 56,9 %.

NSIA Banque CI a déclaré qu'elle se concentrera sur le maintien de la croissance des revenus au second semestre tout en maintenant des contrôles stricts des risques. Le prêteur a également développé des initiatives de financement dans les énergies renouvelables, les entreprises dirigées par des femmes et les projets de transition écologique.

Points clés à retenir

La croissance de NSIA Banque reflète la tendance générale du secteur bancaire ivoirien, où les dépôts et les nouveaux comptes augmentent à mesure que l'inclusion financière s'approfondit. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), plus de 1,4 million de nouveaux comptes ont été ouverts dans la région de l'UEMOA en 2024, portant le total à 22,2 millions.

Cependant, le taux de bancarisation strict n'était que de 24,3 % en 2024, ce qui met en évidence un potentiel inexploité. La concurrence s'accroît à mesure que les prêteurs régionaux et panafricains se développent sur le marché. Ecobank, Société Générale et Bank of Africa mettent tous l'accent sur la banque numérique et le financement des PME, domaines dans lesquels NSIA Banque investit également.

Le lancement prochain de la plateforme de paiements instantanés de l'UEMOA en septembre 2025 pourrait remodeler les flux de transactions et intensifier la concurrence. Pour NSIA Banque, le maintien de la rentabilité dépendra de l'équilibre entre la croissance des prêts et la qualité des actifs, tout en tirant parti des initiatives d'inclusion pour conquérir de nouveaux clients.