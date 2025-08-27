L'événement réunira dans la capitale sénégalaise, les 10 et 11 octobre, des délégations venues de 24 pays du continent, avec pour objectif de faire des adolescentes des actrices du changement.

À quelques semaines du sommet « Par les filles et pour les filles » prévu à Dakar pour octobre, les consultations nationales s'intensifient notamment à Brazzaville. Pour garantir le succès à ces assises, le Congo a d'ores et déjà engagé des discussions à travers un atelier de consultations qui s'est tenu à Brazzaville les 19 et 20 août. Initié par le ministre de la Jeunesse, en collaboration avec celui de la Promotion de la femme, cet atelier a rassemblé divers acteurs, dont les enfants issus de familles vulnérables, les représentants gouvernementaux, les organisations de la société civile ainsi que les partenaires au développement.

Ces acteurs congolais se sont réunis pour faire entendre la voix des adolescentes et identifier leurs priorités. Les thématiques abordées lors des travaux de l'atelier national étaient multiples et essentielles. Les participants ont discuté de la formation, de la protection, de l'intégration et de l'accès des jeunes filles aux services vitaux. Ces échanges ont été accompagnés de recommandations parmi lesquelles le développement des réseaux d'action, le renforcement du plaidoyer pour le respect des engagements internationaux, et la sensibilisation des parents à abandonner « les pratiques néfastes » qui entravent l'épanouissement des filles.

Le prochain sommet constitue un véritable espace d'expression et d'influence pour les adolescentes, tout en étant un cadre propice aux échanges, au partage d'expériences et à la collecte de bonnes pratiques. Les discussions se concentreront sur les droits des adolescentes vivant avec un handicap, celles non scolarisées ou en situation de vulnérabilité. Le soutien du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) a été sollicité en vue de l'animation des ateliers thématiques autour du mariage des enfants et des mutilations génitales féminines.

À travers cet événement, le Sénégal et ses partenaires oeuvrent dans un contexte marqué par de réelles avancées, mais également des défis persistants en matière d'égalité des sexes et de droits humains. Bien que des progrès aient été réalisés, comme la ratification de plusieurs conventions internationales, des inégalités subsistent en matière d'éducation et d'accès aux soins. L'Unicef entend contribuer efficacement en faveur de la promotion de l'égalité via l'éducation aux droits humains. L'agence onusienne se mobilise pour rendre le milieu éducatif plus sûr, encourager la participation active des filles et instaurer des normes sociales plus équitables.

Enfin, le sommet « par les filles et pour les filles » se décline également dans un cadre international où le bien-être des adolescents est reconnu comme un enjeu de développement majeur. Sa préparation souligne l'importance de bâtir un monde où chaque jeune a la possibilité de réaliser son plein potentiel. L'objectif est de « Créer un espace où elles prennent la parole et influencent les politiques publiques. », a martelé la chargée de l'éducation et de l'autonomisation des filles à l'Unicef Sénégal, Maïssa Abdellaoui.