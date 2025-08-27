Congo-Brazzaville: Championnat national de football féminin - AC Colombe le grand gagnant

La phase des play-offs remportée le 26 août par l'Amical club la Colombe lui consacre champion du Congo avec le droit de participer aux éliminatoires de la Ligue des champions de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale.

Mieux vaut tard que jamais, le championnat national du football féminin saison 2023-2024, qui a connu beaucoup de péripeties, s'est achevé au Centre technique d'Ignié par la victoire renversante de l'AC Colombe devant Galactic Excellence 2-1 lors de la troisième journée des play-offs ayant regroupé quatre équipes.

Menées au score après le but de Mirue Missie à la 20e minute, les joueuses de l'AC Colombe ont puisé dans leurs réserves pour priver celles de Galactic d'un titre qui lui tendait déjà les bras. Dedina Mabondzo a égalisé à la 50e minute avant d'être imitée par Irina Ongouya dans les ultimes minutes du temps additionnel (90+5).

Avec ses trois victoires en autant de matches, l'AC Colombe s'adjuge le titre de champion du Congo devant Galactic (6 points). Le Football club féminin La Source a pris la troisième place avec sa victoire 2-1 sur l'AS Epah Ngamba. Le doublé d'Angelina Okielé (62e et 67e minutes) a fait la différence face à l'ouverture du score de Grâce Mbondo à la 12e minute.