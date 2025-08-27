Congo-Brazzaville: Championnat national - Le RCB monte en Ligue 1

L'identité du seizième club qui participera au championnat national Ligue 1 a été révélée au terme des barrages qui ont opposé au Centre technique d'Ignié le Racing club de Brazzaville (RCB) à l'Association sportive ponténégrine. Après avoir quitté l'élite en 2021, le RCB signe son retour soit quatre ans après.

« Les impressions de joie et cette victoire nous l'avions attendue depuis longtemps. On ne voulait pas retomber dans les mêmes erreurs de la fois passée contre Vegas. Cette fois-ci, les enfants étaient sereins et ont remporté la victoire. La clé du succès c'est le travail et puis il faut toujours faire confiance aux jeunes. Je dédie cette montée à tous les supporters de RCB et à toute la population de Poto-Poto », a commenté Mohamed Dembelé, le président du RCB.

Vainqueurs lors de la première manche 1-0, les Brazzavillois devraient confirmer face aux Ponténégrins pour assurer leur montée. Le RCB l'a fait à la perfection le 26 août en tuant vite le suspense dès les 45 premières minutes. Ayel Wumba met son équipe dans le droit chemin en ouvrant le score à la 10e minute. Rodelin Inga a doublé la mise à la 37e minute. La réduction du score de Nzaou Badinga à la 55e minute n'a pas suffit pour faire pencher la balance.

Aussitôt monté, le RCB connaît déjà ses adversaires et le calendrier de la phase aller. Il débute le championnat le 14 septembre par le déplacement de Pointe-Noire pour y affronter Kouilou football academie dans un duel des promus. Lors de la deuxième journée, il croisera l'AS Otohô le 20 septembre avant d'être reçu par l'AS Cheminots, le 28 septembre lors de la troisième journée. Au cours de la quatrième journée, le RCB sera reçu le 5 octobre par les Diables noirs puis il s'opposera à l'AS Vegas le 12 octobre...

Le RCB a été relegué en Ligue 2 au terme de la saison 2021 après avoir occupé la dernière place. La première année de sa montée en 2020, il avait occupé la 12e place et a été maintenu. Le maintien reste l'objectif premier pour cette équipe et à elle de se donner les moyens d'y parvenir