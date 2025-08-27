Congo-Brazzaville: Fin de la restructuration au Trésor public - 32 nouveaux chefs de service installés dans leurs fonctions

Nommés récemment par note de service du ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka, les trente-deux nouveaux chefs de service ont été tous installés dans leurs services. Cette prise de fonction marque ainsi le clou d'une vaste campagne de restructuration entamée depuis quelque temps à la direction générale du Trésor public.

Initiée par le ministre de tutelle, la réorganisation a concerné neuf directions stratégiques du Trésor public. Il s'est agi de la direction générale du Trésor ; la direction du contrôle et de l'audit interne ; la direction des affaires administratives et financières ainsi que celle des affaires juridiques. Le réaménagement technique a touché également les directions des études et des prévisions ; de la centralisation comptable ; de la recette ; de la dépense ainsi que celle des opérations bancaires et des marchés.

Ces nominations ont été opérées dans le cadre de la réorganisation du Trésor public, initiée par le gouvernement dans le but de rendre cette direction générale plus performante. L'objectif étant de renforcer son efficacité opérationnelle afin d'améliorer la fluidité des circuits d'exécution des dépenses publiques. L'ambition du gouvernement est surtout de garantir la bonne exécution des opérations de trésorerie, mais aussi la meilleure traçabilité dans la dépense des fonds publics.

La refonte opérée vise six axes majeurs, à savoir la simplification de la gouvernance, le renforcement de la fonction comptable, le développement de la dimension bancaire, l'optimisation des fonctions transversales, la restructuration des fonctions et la rationalisation informatique.

Ayant pris service, la nouvelle équipe dirigeante du Trésor public, souvent pointée du doigt, a pour missions essentielles d'accélérer la dématérialisation des procédures administratives ; d'optimiser l'élaboration des documents comptables et de faciliter la mise en oeuvre du compte unique du Trésor.