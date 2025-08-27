Congo-Kinshasa: Grands lacs - Le haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés en mission stratégique à Kinshasa

Le haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, séjourne à Kinshasa depuis le 26 août dans le cadre d'une mission d'évaluation de la situation humanitaire dans la région des Grands lacs, et plus particulièrement dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC).

Cette visite vise à promouvoir des solutions durables en faveur des personnes déplacées et réfugiées, notamment le retour volontaire, la réintégration ainsi que l'inclusion socio-économique dans les communautés d'accueil. Dès son arrivée, M. Grandi a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. L'entretien a porté sur plusieurs questions humanitaires, en particulier sur la mise en oeuvre des engagements pris dans le cadre de l'Accord de paix signé à Washington (États-Unis) et de la Déclaration de principes de Doha (Qatar), qui prévoient des mesures concrètes en faveur des réfugiés et déplacés internes.

Abordant la situation sur le terrain, l'hôte du chef de l'État congolais a indiqué que près de six cents réfugiés rwandais vivent actuellement dans l'Est de la RDC et que, dans le cadre du dialogue tripartite RDC-Rwanda-HCR, un rapatriement volontaire a été initié avec l'accord des deux États. Par ailleurs, la RDC accueille aujourd'hui plus de cinq cents mille réfugiés, en majorité originaires du Rwanda. De même, des réfugiés congolais sont présents dans les pays voisins, y compris le Rwanda.

Sur le plan sécuritaire, deux cent soixante groupes armés sont encore actifs dans les provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituri, Maniema et Tanganyika, alimentant un cycle persistant de violences et de déplacements forcés. M. Grandi a enfin lancé un appel aux bailleurs de fonds et partenaires internationaux pour que les avancées politiques récentes se traduisent en actions concrètes en faveur des personnes affectées par les conflits, notamment les réfugiés et déplacés internes. Il a réaffirmé que le retour des déplacés doit rester libre, volontaire et sécurisé, et que le HCR continuera de s'investir dans la stabilisation des populations affectées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn