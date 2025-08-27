Afrique: Chan 2024 - Maroc et Madagascar disputent le trophée

Le Maroc affronte le 30 août Madagascar au Kenya en finale de la 8e édition du Championnat d'Afrique des nations. Une occasion pour les Lions de l'Atlas de remporter leur troisième titre et de se placer seuls en tête des sélections ayant plus de trophées devant les Léopards de la République démocratique du Congo avec lesquels ils étaient à égalité (deux titres chacun).

Les surprises ne sont pas à exclure dans le Chan. Et les Malgaches en finale en est une. Madagascar a battu le Soudan sur un score étriqué 1-0 au terme d'un match fermé. Toky Niana Rakotondraibe a inscrit le but de la victoire à la 116e minute, propulsant Madagascar en finale pour la première fois. Madagascar, la surprise de cette compétition tentera de soulever pour la première fois de son histoire un titre continental.

En face le Maroc enfile le costume de favoris après sa qualification pour sa troisième finale en battant le Sénégal tenant du titre 5-3 aux tirs au but dans un combat des Lions. Les Marocains ont été menés dès la 17e minute sur une tête piquée de Layousse Samb. Ils n'ont pas plié car Sabir Bougrine à l'entrée des 16m avait remis les deux équipes à égalité à la 23e minute. Les deux sélections se sont rendues coup pour coup sans qu'aucune d'elle ne prenne le dessus sur l'autre au terme des prolongations.

Aux tirs au but, la tentative de Ndiaye, le premier tireur sénégalais sur la barre transversale, a fait pencher la balance du côté marocain. Le Maroc a déjà disputé deux finales du Chan et les a toutes remportées.

En 2018 à domicile, les Lions de l'Atlas ont écrasé les Super Eagles 4-0 puis en 2020 au Cameroun, ils ont eu raison du Mali 2-0. Jamais deux sans trois. Aux Malgaches ayant déjà disputé deux prolongations de suite de trouver les ressources pour prouver le contraire. Quoi qu'il arrive les « Barrea » ont déjà réussi leur tournoi. Pour l'instant, le Maroc et la RDC sont les deux nations ayant remporté le trophée à deux reprises (2009 et 2016 pour les Léopards). L'identité du successeur du Sénégal sera révélée le 30 août à l'issue de cette finale inédite.