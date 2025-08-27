Congo-Brazzaville: Activité bancaire - Le Premier ministre visite les installations de Bsca à Pointe-Noire

Le chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, a visité, le 26 août, l'Agence de la Côte sauvage à Pointe-Noire, mettant en lumière l'engagement de la Banque sino-congolaise pour l'Afrique (Bsca Bank) envers l'inclusion financière et le développement économique local.

Le nouvel établissement, premier du genre sur le bord de la mer, symbolise le dynamisme du secteur bancaire congolais et le soutien du gouvernement à l'égard des initiatives favorisant le progrès économique national. Ce moment marquant pour la banque, qui célèbre ses 10 ans d'existence cette année, a également révélé l'importance du soutien gouvernemental à des initiatives visant à dynamiser l'économie nationale.

Pour la Bsca Bank, cette nouvelle agence représente bien plus qu'un simple point de service. En effet, avec ses espaces libre-service accessibles 24h/24 et 7j/7, elle illustre la volonté affirmée de la banque d'être une véritable banque citoyenne au service des Congolais. En fournissant des produits et services innovants, elle s'inscrit dans une démarche inclusive, visant à contribuer à l'essor économique local.

Créée en juillet 2015, la Bsca Bank s'est progressivement imposée sur le marché en termes de dépôts, grâce à ses implantations stratégiques à Brazzaville, Pointe-Noire et Oyo. Cette réussite témoigne non seulement du dynamisme de l'institution, mais aussi du climat économique favorable initié par les réformes gouvernementales. Le soutien constant des autorités permet à la Bsca de se projeter vers un avenir prometteur, en consolidant ses services et en étendant son réseau.