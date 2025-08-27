Soudan: Le gouvernement prépare son retour à Khartoum après plus de deux ans de guerre

27 Août 2025
Radio France Internationale

Le Premier ministre Kamel Idris a tenu, mardi 26 août, son premier Conseil des ministres dans la capitale soudanaise, marquant une étape hautement symbolique. Depuis le début de la guerre civile, il y a plus de deux ans, l'administration et le quartier général du général Abdel Fattah al-Burhan s'étaient repliés à Port-Soudan, dans l'est du pays.

Au Soudan, c'est donc dans une capitale meurtrie par deux années de combats que Kamel Idris a rassemblé ses ministres. Le gouvernement, nommé en mai dernier, est presque complet : seuls le portefeuille des Affaires étrangères reste à pourvoir, tandis que les ministres de la Santé et de l'Agriculture n'ont prêté serment qu'il y a quelques jours.

Il s'agit du premier gouvernement civil depuis la mise à l'écart de l'ancien Premier ministre Abdallah Hamdok par l'armée, peu avant le déclenchement de la guerre. Kamel Idris a annoncé son intention de réinstaller de manière permanente son gouvernement à Khartoum dès octobre, une fois l'aéroport réhabilité.

Une capitale dévastée

Après plus de deux ans de conflit, l'armée soudanaise n'a repris le contrôle de Khartoum qu'en mars dernier. Mais la ville reste en grande partie détruite : le palais présidentiel et plusieurs bâtiments administratifs sont en ruines, de vastes quartiers demeurent privés d'eau et d'électricité.

La priorité du nouveau gouvernement sera la reconstruction de la capitale et la remise en état des infrastructures, a déclaré Kamel Idris lors de ce conseil. L'exécutif entend également relancer l'économie, rétablir la sécurité et favoriser le retour des milliers de Soudanais contraints à l'exil.

Ce premier Conseil des ministres à Khartoum s'est tenu au milieu des ruines, alors même que le conflit continue de ravager d'autres régions du pays.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

