Afrique: Japon - Vague de xénophobie en ligne après l'annonce d'une coopération renforcée avec le continent

Au Japon, la tentative de nouer des partenariats plus étroits avec des pays africains déclenche une vague xénophobe sur les réseaux sociaux. Lors de la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad), qui a réuni à Yokohama 5 000 participants d'une cinquantaine de pays du 20 au 22 août, le Japon avait promis une coopération économique, mais aussi éducative et culturelle élargie avec des partenaires en Afrique. L'initiative a créé un tollé et le gouvernement tente tant bien que mal d'éteindre l'incendie sur les réseaux sociaux.

« Non, il n'existe aucun projet de délivrer des visas spéciaux aux résidents des pays africains », a déclaré le ministère des Affaires étrangères japonais. Mais des centaines d'appels et des milliers de messages, souvent racistes, continuent d'inonder les administrations des quatre villes impliquées dans un nouveau programme d'échange culturel.

L'agence japonaise de coopération internationale avait désigné, après la Ticad quatre localités - Kisarazu, Sanjo, Imabari et Nagai - comme « villes d'accueil » dans le simple but de nouer des contacts plus étroits avec quatre pays africains : le Mozambique, le Nigeria, le Ghana et la Tanzanie. Mais aujourd'hui, elle est dans l'embarras et accuse des médias africains d'avoir publié des informations trompeuses.

Le gouvernement nigérian a indiqué que Tokyo allait créer « une catégorie spéciale de visas », certains médias africains affirmant que ce programme visait à installer de nouveaux migrants au Japon. Un post sur la plateforme X, attirant 4,6 millions de vues, a même affirmé que la ville de Kisarazu « envisage sérieusement de céder la ville aux Africains ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Aucuns visas spéciaux prévus assure le gouvernement japonais

« Il n'y a aucun plan pour accepter des migrants ou émettre des visas spéciaux », a démenti mardi 26 août le porte-parole du gouvernement japonais, Yoshimasa Hayashi. « Nos initiatives consisteront à coopérer dans le domaine de l'éducation des jeunes à travers le baseball et le softball, et ce n'est pas un programme qui mènera à une relocalisation ou à une immigration », a déclaré Yoshikuni Watanabe, maire de Kisarazu.

Ce tollé après la Ticad en dit long sur le sentiment anti-immigration au Japon. Aux récentes élections parlementaires, le parti populiste Sanseito a d'ailleurs fait une percée remarquée.