Afrique: Japon - Vague de xénophobie en ligne après l'annonce d'une coopération renforcée avec le continent

27 Août 2025
Radio France Internationale

Au Japon, la tentative de nouer des partenariats plus étroits avec des pays africains déclenche une vague xénophobe sur les réseaux sociaux. Lors de la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad), qui a réuni à Yokohama 5 000 participants d'une cinquantaine de pays du 20 au 22 août, le Japon avait promis une coopération économique, mais aussi éducative et culturelle élargie avec des partenaires en Afrique. L'initiative a créé un tollé et le gouvernement tente tant bien que mal d'éteindre l'incendie sur les réseaux sociaux.

« Non, il n'existe aucun projet de délivrer des visas spéciaux aux résidents des pays africains », a déclaré le ministère des Affaires étrangères japonais. Mais des centaines d'appels et des milliers de messages, souvent racistes, continuent d'inonder les administrations des quatre villes impliquées dans un nouveau programme d'échange culturel.

L'agence japonaise de coopération internationale avait désigné, après la Ticad quatre localités - Kisarazu, Sanjo, Imabari et Nagai - comme « villes d'accueil » dans le simple but de nouer des contacts plus étroits avec quatre pays africains : le Mozambique, le Nigeria, le Ghana et la Tanzanie. Mais aujourd'hui, elle est dans l'embarras et accuse des médias africains d'avoir publié des informations trompeuses.

Le gouvernement nigérian a indiqué que Tokyo allait créer « une catégorie spéciale de visas », certains médias africains affirmant que ce programme visait à installer de nouveaux migrants au Japon. Un post sur la plateforme X, attirant 4,6 millions de vues, a même affirmé que la ville de Kisarazu « envisage sérieusement de céder la ville aux Africains ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Aucuns visas spéciaux prévus assure le gouvernement japonais

« Il n'y a aucun plan pour accepter des migrants ou émettre des visas spéciaux », a démenti mardi 26 août le porte-parole du gouvernement japonais, Yoshimasa Hayashi. « Nos initiatives consisteront à coopérer dans le domaine de l'éducation des jeunes à travers le baseball et le softball, et ce n'est pas un programme qui mènera à une relocalisation ou à une immigration », a déclaré Yoshikuni Watanabe, maire de Kisarazu.

Ce tollé après la Ticad en dit long sur le sentiment anti-immigration au Japon. Aux récentes élections parlementaires, le parti populiste Sanseito a d'ailleurs fait une percée remarquée.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.