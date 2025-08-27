Cameroun: Présidentielle 2025 - Le financement occulte de la caution de Paul Biya par Amougou Belinga révélé

Une révélation troublante entoure le financement de la caution électorale du président Paul Biya pour la présidentielle 2025. Alors que de jeunes militants avaient publiquement promis de couvrir ces frais, des sources concordantes indiquent que l'argent provient en réalité de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, actuellement incarcéré à Yaoundé.

La somme de 40 millions de francs CFA aurait été transférée via Auguste Essomba Asse, avec la complicité du journaliste Bruno Bidjang, directeur de L'Anecdote et proche collaborateur de l'homme d'affaires.

Cette opaque manoeuvre financière interroge sur les liens opaques entre le pouvoir politique et les milieux d'affaires, et soulève des questions sur l'éthique entourant le processus électoral.

Le financement occulte de campagnes électorales n'est pas nouveau au Cameroun, mais cette affaire met en lumière des pratiques opaques . Elle révèle également l'influence persistante de personnalités incarcérées sur la scène politique.

Cette situation exige une enquête indépendante pour garantir l'intégrité du scrutin et restaurer la confiance des citoyens envers les institutions démocratiques.