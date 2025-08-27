Cameroun: Conseil constitutionnel et présidentielle 2025 - Une impartialité en question au pays

27 Août 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

À l'approche de la présidentielle 2025, la crédibilité du Conseil constitutionnel camerounais suscite des inquiétudes. Historiquement accusé de partialité, cette institution est perçue comme un instrument au service du pouvoir en place. Sa composition et ses décisions antérieures, notamment le rejet systématique des recours de l'opposition, alimentent les doutes sur son indépendance.

L'histoire récente montre que le Conseil constitutionnel a toujours validé les résultats favorables au régime, même face à des preuves d'irrégularités. En 2018, la présidentielle contestée avait déjà révélé des lacunes dans la transparence du processus. Aujourd'hui, beaucoup redoutent que cette institution ne joue à nouveau un rôle de validation plutôt que de garant de la démocratie.

La légitimité des élections dépend pourtant de la confiance des citoyens envers les organes de supervision. Si le Conseil constitutionnel échoue à incarner l'impartialité, cela risque d'entacher durablement la légitimité du futur président et d'aggraver les tensions politiques.

Il est urgent que des réformes soient engagées pour garantir l'autonomie et la transparence de cette institution, afin de préserver la paix et la stabilité du Cameroun.

