Togo: Mobilité sanitaire

27 Août 2025
Togonews (Lomé)

Le Togo a réceptionné mercredi deux cliniques mobiles destinées à offrir des soins ophtalmologiques et bucco-dentaires, en particulier dans les zones rurales et mal desservies.

Ces unités répondent à des priorités clairement définies dans le Plan national de développement sanitaire (PNDS). Elles visent à combler des lacunes critiques dans l'offre de soins spécialisés, notamment la lutte contre la cécité évitable et l'amélioration de la santé bucco-dentaire, souvent reléguée au second plan malgré son importance dans la santé globale.

La clinique ophtalmologique mobile permettra notamment de renforcer les actions de prévention et de traitement des affections visuelles dans les zones éloignées, où les ophtalmologistes sont rares.

De son côté, la clinique bucco-dentaire contribuera à démocratiser l'accès aux soins dentaires, améliorant ainsi un pan souvent négligé de la santé publique.

Ce renforcement des services mobiles de santé vise également à réduire les disparités régionales, à rapprocher les soins des populations et à alléger les coûts liés au transport des patients vers les centres urbains.

Ces équipements ont été offerts par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), dans le cadre du Projet d'appui et de réponse aux urgences sanitaires liées à la Covid-19 (PARUSCT Santé).

Le projet est financé à hauteur de 810 000 dollars par la Banque islamique de développement (BID) et mis en oeuvre en étroite collaboration avec le ministère de la Santé.

Lire l'article original sur Togonews.

