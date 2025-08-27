Mali: Les mercenaires russes minent la cohésion de l'armée

27 Août 2025
Togonews (Lomé)

Selon un rapport publié par The Sentry et relayé par Mena Today, la collaboration entre le Mali et les mercenaires russes a entraîné des tensions croissantes au sein des forces armées maliennes.

Le groupe Wagner, actif au Mali après les coups d'État de 2020 et 2021, a opéré en dehors de la chaîne de commandement militaire, menant des opérations non autorisées, causant des pertes d'équipement et compromettant la sécurité sur le terrain.

Les soldats maliens dénoncent un traitement préférentiel réservé aux mercenaires russes, notamment en matière d'évacuation médicale, alors que les ressources locales sont limitées.

Bien que Wagner ait officiellement quitté le pays en juin, l'Africa Corps force paramilitaire soutenue par Moscou et composée à 70-80 % d'anciens de Wagner reste présente. Ce maintien alimente la frustration.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des arrestations récentes de militaires maliens soupçonnés de tentative de déstabilisation seraient liées à ce mécontentement, selon les enquêteurs de The Sentry. Le président Assimi Goïta aurait refusé de céder des concessions minières aux Russes, ce qui a aggravé les tensions.

Malgré leur influence militaire initiale, les résultats de Wagner et de l'Africa Corps sont jugés décevants : aucun partenariat économique viable, des relations détériorées avec l'armée malienne, et une réputation militaire en déclin.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.