Afrique Australe: AFSA - Une formation panafricaine au Kenya

27 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Du 12 au 16 août dernier, de jeunes participants venus de la région SADC ont pris part à une formation panafricaine organisée au Kenya, en collaboration avec l'AFSA (Alliance for Food Sovereignty in Africa). L'événement a réuni des experts et des jeunes leaders agricoles de 40 pays pour réfléchir à la promotion des semences paysannes et au rôle des nouvelles générations dans l'atteinte de la souveraineté semencière et alimentaire en Afrique. Madagascar est représenté par Helisoa Mampionona Andrianarimalala.

Au programme figuraient des séances de renforcement de capacités, des partages d'expériences entre experts et jeunes, ainsi que des visites de sites agricoles à Gilgil et Anakourou. Les participants ont pu s'exercer à diverses pratiques : tests de germination, élevage et préparation d'aliments pour animaux à partir d'ingrédients biologiques. Ces activités visaient à promouvoir la transition agro-écologique et à réduire progressivement l'usage d'intrants chimiques en agriculture.

Selon les organisateurs, l'objectif principal de cette formation est de renforcer l'indépendance du continent africain vis-à-vis des semences conventionnelles et des engrais importés. « La souveraineté semencière est le socle de la souveraineté alimentaire en Afrique », ont souligné les formateurs. À l'issue de la rencontre, des négociateurs et négociatrices ont été élus pour représenter les jeunes au niveau international auprès du Forum mondial pour la souveraineté semencière (FMSS).

Une restitution officielle des acquis de la formation est prévue le 11 septembre. Les participants malgaches entendent partager les enseignements reçus avec les autorités locales, les ministères et les acteurs agricoles. L'AFSA devrait également rejoindre Madagascar pour appuyer les initiatives des jeunes agriculteurs et promouvoir un plaidoyer en faveur des semences paysannes dans le pays.

