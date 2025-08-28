Cameroun: Présidentielle 2025 - Tchiroma évoque une coalition avec Kamto malgré son exclusion

L'ancien ministre et candidat à la présidentielle Issa Tchiroma Bakary a révélé avoir personnellement intercédé en faveur de Maurice Kamto auprès du Conseil constitutionnel. Dans une déclaration remarquée, le candidat présidentiel exprime son amertume face à la décision de justice ayant écarté le leader du Mouvement pour la renaissance du Cameroun de la course électorale.

"Lorsque le Conseil constitutionnel a décidé d'éliminer Maurice Kamto, j'ai supplié afin qu'il soit réhabilité, mais malheureusement ça ne s'est pas fait", confie Issa Tchiroma Bakary. Cette révélation surprend par sa franchise et montre les divisions au sein de la classe politique camerounaise. Le candidat à la présidence qualifie cette exclusion "d'inadmissible", soulignant le parcours et la stature internationale du professeur de droit.

"Il est inadmissible qu'un poids lourd de la politique comme le professeur Maurice Kamto, qui lutte depuis longtemps pour l'avènement de la démocratie dans notre pays, soit privé de son droit d'être candidat", insiste-t-il. Cette prise de position intervient dans un contexte politique tendu où les questions d'éligibilité continuent de susciter des débats animés.

Malgré cette exclusion, Issa Tchiroma Bakary garde confiance en l'avenir politique de Maurice Kamto et évoque pour la première fois une possible coalition. "Mais connaissant l'homme et l'immense juriste de renommée internationale qu'il est, je suis certain qu'il jouera un très grand rôle pour la réussite de la coalition. J'en suis convaincu", affirme-t-il avec conviction.

Cette déclaration ouvre de nouvelles perspectives sur les recompositions politiques en cours et les possibles alliances qui pourraient marquer le paysage politique camerounais. L'évocation d'une coalition suggère des négociations en coulisse et des rapprochements inattendus entre acteurs politiques de différents bords.

La position d'Issa Tchiroma Bakary, ancien ministre et porte-parole du gouvernement, surprend les observateurs et pourrait annoncer des repositionnements significatifs dans l'échiquier politique national. Son plaidoyer en faveur de Maurice Kamto illustre les complexités et les évolutions des relations entre les différentes forces politiques au Cameroun.