Botswana: Le président Duma Boko déclare l'état d'urgence sanitaire

Le président du Botswana, Duma Boko, a décrété, le 25 août, l'état d'urgence sanitaire à l'echelle nationale, à la suite d'une grave perturbation en approvisionnement en produit de santé, affectant les hôpitaux et cliniques dans le traitement des maladies chroniques telles que l'hypertension, le diabète, la tuberculose et le cancer.

Cette crise est le résultat de plusieurs facteurs. D'abord, la baisse prolongée des revenus générés par l'industrie du diamant, secteur clé de l'économie botswanaise, a réduit les capacités financières de l'État. Ensuite, la réduction significative de l'aide internationale, notamment de la part des États-Unis via un programme d'aide, qui finançait une large part des soins contre le VIH/Sida, a exacerbé les difficultés économiques. Enfin, des dysfonctionnements internes ont été identifiés au sein de l'agence publique des achats, Central medical stores, qui a été accusée de surfacturer les médicaments jusqu'à cinq fois leur prix réel et de ne pas gérer efficacement la distribution des stocks.

Face à cette situation désastreuse, le gouvernement a réagi en débloquant une somme d'urgence de 18 millions de dollars pour acheter des médicaments et des fournitures essentielles. De plus, l'armée a été mobilisée pour superviser la distribution des médicaments, avec un envoi immédiat de stocks vers les zones les plus reculées du pays, où la situation est particulièrement critique. Cette décision a été prise dans l'urgence pour pallier la défaillance du système de distribution habituel.

Les autorités ont également annoncé des réformes structurelles destinées à améliorer l'efficacité du système d'approvisionnement en médicaments et à limiter les intermédiaires, souvent responsables de l'augmentation des coûts. Ces réformes visent à assurer une meilleure transparence et à éviter la surfacturation, afin que les ressources publiques soient utilisées de manière plus efficace pour résoudre la crise actuelle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La situation est d'autant plus préoccupante qu'elle survient moins d'un an après l'élection de Duma Boko à la présidence du Botswana. Son mandat a été marqué par l'espoir de changement après près de six décennies de domination du Parti démocratique du Botswana. Cette crise sanitaire représente un défi majeur pour son gouvernement, qui doit prouver sa capacité à répondre à l'urgence tout en réformant un système en proie à des problèmes de gestion. Au-delà de la gestion de la crise sanitaire immédiate, cette situation met en lumière la dépendance excessive du pays aux revenus issus du diamant, un secteur vulnérable aux fluctuations économiques mondiales. Les experts appellent à une diversification urgente de l'économie, notamment en investissant dans les énergies renouvelables, les nouvelles technologies et le tourisme.

Les conséquences de cette crise sanitaire au Botswana soulignent les vulnérabilités d'un pays qui, malgré des succès notables en matière de gouvernance et de développement humain, se trouve fragilisé par des facteurs économiques mondiaux et internes. La réponse du gouvernement, bien qu'indispensable, sera suivie de près par la communauté internationale, car elle pourrait avoir des répercussions bien au-delà des frontières du Botswana.