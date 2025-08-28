Cote d'Ivoire: Présidentielle - Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo ont soumis leur candidature

27 Août 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

Le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire a officiellement pris fin le 26 août à minuit. Selon les chiffres fournis par la Commission électorale indépendante (CEI), plus de 50 dossiers ont été enregistrés au siège de l'instance, marquant ainsi la clôture d'un processus électoral très attendu.

Parmi ces candidatures, on retrouve évidemment celles des principaux candidats soutenus par les grandes formations politiques du pays. Le président sortant Alassane Ouattara, désigné par le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), est l'un des principaux prétendants. Pascal Affi N'Guessan, l'ex-Premier ministre, représente le Front populaire ivoirien (FPI), tandis que Simone Ehivet, l'ex-Première dame, s'est présentée au nom du Mouvement des générations capables (MGC).

Du côté du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et du Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI), les candidatures de Tidjane Thiam et de l'ex-président Laurent Gbagbo ont également été soumises. Toutefois, leurs noms ne figurent pas sur la liste électorale définitive, publiée en juin dernier par la CEI. Malgré leur exclusion, les deux partis ont décidé de maintenir leurs soutiens sans plan B, espérant que la situation se régularise avant le scrutin.

Des dissensions internes

Cette situation a néanmoins provoqué des remous au sein de certaines formations politiques. Au PDCI, Jean-Louis Billon, député, a décidé de briguer la présidence sous la bannière du Congrès démocratique, une coalition de huit partis politiques. De même, au PPA-CI, Ahoua Don Mello a choisi de se lancer dans la course, arguant qu'il voulait éviter que son parti soit exclu de la compétition. Pour lui, il s'agit d'une « candidature de précaution ».

La CEI dispose désormais de trois jours pour transmettre l'ensemble des candidatures au Conseil constitutionnel, qui devra vérifier l'éligibilité des candidats et valider les parrainages. La liste définitive des candidats retenus pour l'élection sera publiée d'ici le 10 septembre 2025.

Cependant, la décision est déjà prise pour deux grands absents : l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, actuellement en exil, et l'ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé, leader du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep), ont tous deux été radiés de la liste électorale en raison de leurs condamnations judiciaires. Leur absence marquera une nouvelle page du processus électoral ivoirien.

