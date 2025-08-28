Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a indiqué mercredi à Ksar Hellal, dans le gouvernorat de Monastir, que les exportations du secteur du textile ont progressé de 2,61 % au cours des cinq premiers mois de 2025 par rapport à la même période en 2024, pour atteindre 3 942 millions de dinars, soit l'équivalent de 1 178 millions d'euros.

Lors de l'ouverture du séminaire intitulé "Réalité et perspectives du secteur du textile en Tunisie", le ministre a précisé que les prévisions tablent sur un montant total des exportations de 9 365 millions de dinars d'ici la fin 2025, soit une croissance d'environ 2 % par rapport à l'année précédente.

Malgré ces indicateurs positifs, le secteur fait face à plusieurs défis, notamment la concurrence internationale, la hausse du coût du fret maritime, la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs européens, ainsi que les nouvelles orientations stratégiques du marché européen pour 2030, telles que les taxes visant à limiter les émissions de carbone des produits exportés. S'ajoutent à cela l'augmentation des coûts de l'énergie, de l'eau et des matières premières, ainsi que la complexité de certaines procédures administratives.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Abdelhafidh a insisté sur la nécessité de mettre en oeuvre rapidement un plan stratégique visant à répondre aux exigences des marchés mondiaux, encourager l'investissement et l'innovation, développer les compétences humaines, et adopter les technologies modernes, notamment l'industrie propre et la réduction des émissions de carbone.

Le ministre a également souligné la poursuite de la deuxième phase du programme « GTEX-MENATEX » pour le textile et l'habillement, qui s'étend sur la période 2024-2027, avec un financement estimé à 2 millions de dollars dans le cadre de la coopération tuniso-suisse et tuniso-suédoise. Trente-trois entreprises du secteur et des structures de soutien bénéficieront de ce programme.

Dans le cadre du projet de promotion des importations en provenance des pays en développement (CBI), 18 entreprises et structures de soutien du secteur recevront un financement total de 1,8 million d'euros, dans le cadre de la coopération tuniso-néerlandaise, pour la période 2023-2026.

Au total, le ministre a précisé que les financements extérieurs destinés au secteur s'élèvent à 12,5 millions de dinars sous forme de dons. Le textile, deuxième secteur exportateur en Tunisie, fournit près de 160 000 emplois à travers 1 600 entreprises, dont 85 % sont entièrement exportatrices, et génère un volume annuel d'exportations avoisinant les 10 milliards de dinars.