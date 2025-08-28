Madagascar: Richard Rafidison - Un an d'action continue à la tête du ministère des Travaux publics

Richard Rafidison, un an après sa nomination, souligne les progrès du réseau routier, les méthodes rapides adoptées et réaffirme son engagement envers les chantiers d'infrastructure.

Nommé ministre des Travaux publics (MTP) le 22 août 2024, Richard Rafidison dresse aujourd'hui un bilan d'étape de sa première année à la tête de ce département stratégique. Invité de l'émission « Savaravina » diffusée sur la radio nationale dimanche dernier, le membre du gouvernement a tenu à partager les avancées réalisées, mais aussi les défis encore à relever, notamment en matière de réseau routier.

Nouvelle méthode

« La situation s'améliore », a-t-il affirmé d'emblée en évoquant les routes nationales reliant les cinq chefs-lieux de province, à savoir les RN2, RN4, RN6 et RN7. Même si l'enrobage goudronné n'est pas encore complet sur l'ensemble de ces axes, il souligne que les usagers « sentent déjà que c'est plus fluide ».

Une amélioration tangible, selon lui, dans des zones longtemps marquées par la dégradation chronique de la voirie et la présence incessante de nid-de-poule. Richard Rafidison met en avant une nouvelle méthode de travail mise en place dès sa prise de fonction.

Il a imposé aux entreprises intervenant sur les routes nationales des actions immédiates, telles que la scarification des chaussées et le comblement rapide des trous les plus critiques, afin d'assurer la continuité du trafic. Ces travaux provisoires sont réalisés en attendant les grands chantiers qui nécessitent des délais logistiques plus longs, parfois jusqu'à 90 jours, entre l'acheminement des matériaux et leur mise en oeuvre.

Sens du devoir

Le ministre se montre satisfait des résultats obtenus au cours de cette première année. « Je suis fier d'annoncer que les grands projets d'infrastructure avancent, même ceux qui avaient été ralentis ou bloqués auparavant », a-t-il confié.

Il remercie au passage le président de la République et le Premier ministre pour la confiance qu'ils lui ont accordée, estimant que les efforts menés commencent à porter leurs fruits. Fidèle à la ligne qu'il s'était fixée lorsqu'il était gouverneur de la région Atsinanana, Richard Rafidison affirme mener son action ministérielle avec un profond sens du devoir envers la Nation.

« Le temps que nous passons au service de la patrie est un moment sacré de notre vie. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous l'écrivons dans l'histoire du pays. C'est pour cela que chaque action doit être accomplie avec amour et sincérité », a-t-il déclaré avec gravité.

Descentes régulières

Persuadé que les résultats seront encore plus probants si la confiance des dirigeants est renouvelée, Richard Rafidison affiche sa volonté de poursuivre les chantiers entamés avec la même ardeur. « Toute compétence, toute énergie doit être dédiée au service du pays et des générations futures », a-t-il résumé. Ministre parmi les plus actifs de l'équipe Ntsay, il s'est illustré ces 12 derniers mois par des descentes régulières sur terrain, tout en enchaînant les rencontres avec les acteurs impliqués de près ou de loin dans les projets portés par le MTP.