Madagascar: Diplomatie - Le pays renforce ses liens avec Singapour

Madagascar mise sur un partenariat stratégique avec Singapour pour renforcer son secteur privé et impulser un développement durable.

Dans le cadre de la diplomatie économique prônée par le Président Andry Rajoelina, Madagascar continue de tisser des partenariats stratégiques à l'échelle internationale. C'est dans cette dynamique que la ministre des Affaires étrangères, Rafaravavitafika Rasata, a rencontré mardi matin, 26 août 2025, à Singapour, les responsables du « Singapore Cooperation Enterprise (SCE) ».

Cette rencontre s'inscrit dans la vision du Chef de l'État malgache et Président en exercice de la SADC, qui accorde une place centrale au développement des échanges intra-régionaux ainsi qu'à l'ouverture vers de nouveaux pôles de coopération. À travers ce dialogue bilatéral, Madagascar ambitionne de renforcer les capacités de son secteur privé tout en s'inspirant de modèles de développement éprouvés.

Secteurs clés

Le SCE, bras opérationnel de la coopération internationale de Singapour, a été mis en place pour partager l'expérience du pays dans des domaines stratégiques. Cette agence publique accompagne les gouvernements étrangers dans la conception et la mise en oeuvre de projets dans plusieurs secteurs clés : « développement des infrastructures et des zones économiques spéciales », « gouvernance et partenariats public-privé », mais aussi « urbanisme, transports, énergie et gestion des ressources en eau ».

Gagnant-gagnant

Pour Madagascar, cette coopération se veut « gagnant-gagnant ». Il ne s'agit pas seulement d'attirer des investissements, mais aussi de bénéficier d'un transfert d'expertise, notamment dans la mise en place de zones économiques spéciales efficaces, levier reconnu pour stimuler la croissance industrielle et l'emploi.

Les échanges avec Singapour pourraient également ouvrir de nouvelles perspectives en matière de logistique, de transport urbain ou encore de gestion durable des infrastructures. « Nous croyons fermement à la coopération Sud-Sud, et Singapour représente un partenaire stratégique pour accompagner notre développement tout en respectant nos priorités nationales », a souligné la cheffe de la diplomatie malgache lors de cette réunion de travail.

Intégration régionale

À l'heure où Madagascar occupe la présidence tournante de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), cette initiative s'aligne aussi avec l'objectif plus large de « favoriser l'intégration régionale » et de dynamiser le commerce intra-africain. Les retombées espérées vont au-delà du cadre bilatéral, car elles participent à une stratégie continentale, en résonance avec la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

Ce partenariat potentiel avec Singapour, pays reconnu pour sa transformation rapide et sa rigueur administrative, pourrait ainsi marquer une nouvelle étape dans l'approche de développement durable et structurant que Madagascar souhaite adopter.