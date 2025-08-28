Madagascar: Masters de Pétanque/6e étape - L'Italie corrige le pays en demi-finale

28 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

En dents de scie. Après la victoire éclatante malgache à la 5e étape du Masters de Pétanque à Nevers, la triplette de la Grande Île formée par Faratiana Rakotoniaina dit « Tiana Kely », Yves Sédrick Rakotoarisoa et Urbain Ramanantiaray alias « Baloti » a échoué hier en demi-finale de la 6e étape du Masters de Pétanque à Romans-sur-Isère.

L'équipe italienne, championne du monde en titre, composée de Diego Rizzi, Andrea Chiapello et Cocciolo, a confirmé sa suprématie et s'est imposée sèchement 13 à 0 en seulement cinq mènes contre la bande à Yves Sédrick en demi- finale.

Les Italiens ont cette fois opté, avec un grand succès, pour la tactique offensive typique malgache. Rizzi comme Chiapello n'ont quasiment pas manqué leurs frappes lors de cette demi- finale. Dans la matinée, en quart de finale, le trio de la Grande Île a défait la formation de Dylan Rocher, Lacroix et Doerr (13-5). La bande à Rizzi a remporté hier sa première victoire au Masters.

Classé provisoirement troisième, Madagascar a déjà un pied en phase finale après les trois victoires à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à Cluses et à Nevers. La 7e étape aura lieu le 4 septembre à Levallois-Perret et le Final Four le 10 septembre à La Talaudière.

