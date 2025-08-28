Madagascar: Circulation - Brève coupure sur la RN2

28 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Les usagers de la Route nationale 2 devraient anticiper leur déplacement. La circulation sera totalement interrompue ce vendredi, entre 12 h et 13 h, sur le tronçon situé entre Ambatolaona et Marozevo (PK 61+000 à PK 63+500).

Selon le ministère des Travaux publics, cette coupure temporaire est nécessaire pour effectuer des opérations de dynamitage dans le cadre du projet de réhabilitation et d'entretien de cet axe stratégique reliant Antananarivo à Toamasina.

Aucune déviation ne sera disponible durant l'intervention, ce qui pourrait entraîner un ralentissement important du trafic avant et après la coupure.

Les autorités recommandent aux automobilistes et transporteurs d'anticiper leurs déplacements et de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité données par les équipes sur place.

