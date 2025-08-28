Madagascar: Région - Réunion des gouverneurs à Mahajanga

La ville de Mahajanga abrite depuis mardi la première réunion des gouverneurs de région de Madagascar, qui dure deux jours, les 26 et 27 août derniers, à l'hôtel Antsanitia Resorts, à Antsanitia, commune de Belobaka dans le district de Mahajanga II.

Sur les vingt-trois gouverneurs du pays, dix-huit ont répondu présent à cette grande conférence. Il s'agit entre autres des régions Alaotra-Mangoro, Analanjirofo, Androy, Anôsy, Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, Betsiboka, Bongolava, Fitovinany, Ihorombe, Itasy, Melaky, Menabe, Sava, Vakinankaratra, Vatovavy, Boeny.

Les grands absents sont surtout Analamanga et Atsinanana, ainsi qu'Amoron'i Mania, Matsiatra Ambony et Diana.

L'objectif de cette première réunion dans les annales des 23 régions de Madagascar est de réfléchir et d'unifier la vision des gouverneurs pour élaborer des stratégies de développement pour chaque région.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Cette réunion vise à élaborer une stratégie commune, afin de contribuer au développement de l'ensemble du pays. Chaque région de l'île possède ses propres caractéristiques, notamment la région Alaotra-Mangoro, dirigée par le gouverneur de la région Alaotra-Mangoro, le docteur Guy Ramarosandratana », a rapporté le porte-parole des participants, le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga.

L'initiative de chacun permettra de concrétiser la vision : « Réunion des gouverneurs, pour un développement harmonieux de chaque région ».

Le gouverneur de la région Sofia, général de division Lylyson René De Rolland, a souligné les potentialités de la région Sofia lors de la présentation de sa région.

Cette région est unique en termes d'assainissement à Madagascar. D'après le gouverneur, c'est l'une des régions les plus vastes et les plus étendues de Madagascar, qui comprend sept districts.

Beaucoup de choses ont changé, dont la sécurité, pourtant le vol de bétail régnait auparavant dans cette région.