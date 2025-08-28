Madagascar: Athlétisme - Un championnat pour relancer la discipline

Le stade d'Alarobia s'apprête à vibrer de nouveau les 29, 30 et 31 août avec le championnat national toutes catégories. Une occasion cruciale pour insuffler un nouveau dynamisme à une discipline en quête de renouveau.

Près de trois cents athlètes issus des 14 ligues régionales sont attendus. Les U16, U18 et U20 seront présents, mais l'attention se portera surtout sur l'entrée en lice des seniors, privés depuis trop longtemps de compétitions d'envergure.

Pour la Fédération malagasy d'athlétisme (FMA), ce rendez-vous va bien au-delà d'un simple championnat, car il constitue une relance stratégique. Le directeur technique national, Hery Rambeloson, veut diversifier les épreuves afin de stimuler l'intérêt et d'élargir la base des pratiquants avec le quadriathlon pour les U16, le pentathlon pour les cadets, le décathlon et le pentathlon pour les seniors. Ces disciplines techniques, autrefois phares, avaient peu à peu disparu du paysage local.

Face au déclin et au manque de visibilité de l'athlétisme malgache, la FMA entend prendre des mesures fortes. À 2 ans des Jeux des Îles 2027 aux Comores, la compétition d'Alarobia doit servir de tremplin pour relancer la machine, redonner goût à la performance et bâtir une génération capable de porter haut les couleurs nationales.

La fédération, certes limitée dans ses moyens, entend jouer un rôle moteur en fédérant clubs, ligues, anciens athlètes et sponsors, dans une démarche inclusive, pour redonner à l'athlétisme malgache toute sa place.