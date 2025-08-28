Madagascar: Jiujitsu/Kids Games - Checkmat confirme

Intouchable. Les enfants comme les adultes, les combattants du club Checkmat poursuivent leur domination dans toutes les compétitions locales de jiujitsu brésilien. Checkmat a été élu meilleure équipe lors du tournoi dédié aux enfants baptisé « BJJ Kids Games », samedi au dojo du BJJ Esca à Antanimena.

Le club du directeur technique national Pay Rasamy s'est hissé en haut du tableau des médailles en raflant douze médailles d'or, sept d'argent et six de bronze. Guerreros occupe la seconde place en engrangeant six médailles d'or, deux d'argent et trois de bronze.

Le club organisateur, BJJ Esca, complète le podium avec cinq d'or, sept d'argent et six de bronze, devant Southside qui a ravi quatre métaux précieux, trois argents et quatre bronzes. Cette compétition a été dédiée spécialement aux catégories juniors et moins. Les trophées Fair-play ont été décernés à Matthieu et Ismaël du club Guerreros.