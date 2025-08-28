Afrique de l'Ouest: BRVM - Baisse généralisée des activités du marché ce mercredi 27 août 2025.

Les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu une baisse généralisée à l'issue de la séance de cotation de ce mercredi 27 août 2025 contrastant avec leur embellie de la veille.

La valeur totale des transactions est ainsi passée de 1,165 milliards de FCFA la veille à 928,086 milliards de FCFA ce 27 août 2025.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 89,32 milliards, s'établissant à 12 283,685 milliards FCFA contre 12 373,005 milliards de FCFA le 26 août 2025.

Celle du marché obligataire est passée de 10 873,794 milliards de FCFA la veille à 10 857,976 milliards de FCFA ce 27 août 2025, soit une baisse de 15,818 milliards.

Les trois indices phares sont en baisse. L'indice BRVM Composite s'est replié de 0,72% à 318,59 points contre 320,91 points précédemment. Quant à l'indice BRVM 30, il se retrouve avec 0,83% de baisse à 154,68 points contre 156,01 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige enregistre une baisse de 0,63% à 131,86 points contre 132,70 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SICOR Côte d'Ivoire (plus 7,07% à 3 935 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 6,18% à 1 890 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 4,83 % à 760 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (plus 3,60% à 2 590 FCFA) et SAPH Côte d'Ivoire (plus 2,74% à 6 945 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SITAB Côte d'Ivoire (moins 8,62 % à 19 300 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (moins 6,67% à 1 400 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 3,23% à 600 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (moins 2,64% à 8 850 FCFA) et Oragroup Togo (moins 2,29% à 1 710 FCFA).