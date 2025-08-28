Togo: Perturbations incessantes dans l'accès au réseau Internet depuis la fin juin

Depuis les appels à manifester lancés il y a deux mois sur les réseaux sociaux lors de la contestation du pouvoir de Faure Gnassingbé, l'impossibilité d'accéder aux plateformes comme Facebook ou TikTok demeure dans le pays. Une situation qui provoque le désarroi des petits commerçants qui y ont recours au quotidien pour écouler leurs productions.

Depuis plusieurs semaines, les Togolais signalent des perturbations dans l'accès à Internet dans leur pays. Commencées à la fin du mois de juin, dans la foulée des appels à manifester contre le régime de Faure Gnassingbé lancés sur les réseaux sociaux par de jeunes activistes, artistes et blogueurs, elles se poursuivent toujours, rendant l'accès à certaines plateformes impossible, à moins de passer par un VPN.

Dans l'histoire récente du Togo, jamais encore de telles restrictions n'avaient durer aussi longtemps, explique même Emmanuel Agbenonwossi qui est à la tête de la section togolaise d'Internet Society, une association qui a mené de nombreux tests et mesures dans le pays ces deux derniers mois. Ce sont surtout les réseaux sociaux qui sont ciblés, rapporte ce dernier, « notamment Facebook et TikTok parce qu'il s'agit de plateformes massivement utilisées par les jeunes qui appellent aujourd'hui à manifester contre le pouvoir en place. Sans VPN, il est totalement impossible d'y accéder ». Une situation qui risque encore de durer, de nouveaux appels à manifester contre le pouvoir ayant à nouveau été lancés pour la fin de la semaine...

Pour certains petits commerçant toutefois, les conséquences de ces perturbations sont loin d'être anodines. « Aujourd'hui, la plupart des gens vendent à travers les réseaux sociaux, à travers TikTok ou à travers Facebook. Quand l'accès à ces réseaux devient difficile, ils n'y parviennent donc plus. Résultat aujourd'hui : les plaintes au niveau des opérateurs se multiplient parce que quand du matin jusqu'au soir vous ne pouvez pas surfer comme d'habitude, il devient impossible de rendre votre production rentable », déclare Emmanuel Sogadji, le président de la Ligue des consommateurs du Togo.

Pour lui, le rétablissement rapide des connexions est d'ailleurs une nécessité, Internet n'étant aujourd'hui plus un luxe mais un élément incontournable de toute activité économique.