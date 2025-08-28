Mali: Le jugement du procès des licenciements dans l'enseignement catholique mis en délibéré au 29 septembre

À la suite de la suppression des subventions de l'État malien aux établissements catholiques privés qui risque de conduire au licenciement de 1613 enseignants, le Syndicat des travailleurs de l'enseignement catholique a décidé de saisir la justice. Lors du procès qui s'est tenu ce mercredi 27 août à Bamako, la cour a mis l'affaire en délibéré au 29 septembre.

À la suite de la rupture d'une convention vieille de plus de 50 ans passée entre l'État malien et l'Église catholique, le procès opposant le Syndicat des travailleurs de l'enseignement catholique à l'Inspection du travail s'est tenu ce mercredi 27 août devant le tribunal de la commune 6 de Bamako.

Intenté par l'organisation syndicale face au risque de licenciements massifs dans le secteur - 1613 postes sont en jeu selon Zoumana Maiga qui en est membre -, celle-ci demande le paiement d'indemnités et un redéploiement exceptionnel des personnels remerciés dans la fonction publique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À l'origine du litige, il y a une décision prise l'an dernier par l'État malien. Confronté à des problèmes budgétaires, celui-ci décide alors de suspendre une convention signée en 1972 avec l'Église catholique qui prévoit qu'il subventionne à hauteur de 80 % les salaires des enseignants des écoles privées catholiques en échange d'un enseignement de qualité à coût accessible.

Douze établissements catholiques fermés

Si elles acceptent finalement de faire machine arrière au mois d'août 2024 face aux tensions suscitées pendant plusieurs mois par la mesure, les autorités ne l'enterrent que pour la seule année scolaire 2024/2025...

Résultat en cette rentrée : sans nouvel accord, l'enseignement devient entièrement payant dans près de 200 écoles catholiques privées tandis que l'archidiocèse de Bamako annonce, lui, la fermeture pour l'année de 12 établissements faute de ressources, contraignant plus de 3 000 élèves du secondaire à se réorienter. Dans la liste figurent notamment le Lycée Notre-Dame du Niger et le Lycée Jean-Paul II - deux institutions emblématiques de Bamako - ansi que le séminaire Pie XII, dans la région de Koulikoro.

Très attendu, Le délibéré de l'affaire a été fixé au 29 septembre prochain.