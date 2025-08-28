Sénégal: La SNR entame la modernisation de ses services pour faciliter le financement des politiques publiques, selon son directeur général

Kaolack — La Société nationale de recouvrement (SNR) s'est lancée dans une démarche de modernisation de ses services, pour permettre à l'État de disposer davantage de ressources et de mieux financer ses politiques publiques, a-t-on appris, mercredi, à Kaolack (centre), de son directeur général, Babacar Ndiaye.

"Le Sénégal s'est lancé dans un processus de modernisation de son Administration publique. La SNR ne va pas être en reste. Nous sommes en train de la moderniser pour permettre à l'État de mobiliser [...] les ressources nécessaires pour financer avec efficacité les politiques de développement", a assuré M. Ndiaye.

Il s'entretenait avec la presse locale, après avoir rendu visite à Cheikh Mahi Ibrahima Niass, le khalife de Médina Baye, dans la commune Kaolack, à quelques jours du Maoulid, la célébration de la naissance du prophète Mohamed.

"Nous envisageons de renforcer les moyens de travail de la Société nationale de recouvrement, parce que de nouvelles missions lui seront confiées", a dit Babacar Ndiaye.

La SNR, créée au début des années 1990, est chargée, parmi d'autres missions, d'assurer le recouvrement des créances gelées, qui sont issues de la restructuration du secteur bancaire sénégalais.

De sa création à maintenant, elle a recouvré 78 milliards de francs CFA, un montant "qui n'est pas négligeable", selon son directeur général.

"Nous sommes venus ici pour perpétuer une tradition. Avant chaque édition du Maoulid, nous rendons visite aux guides religieux, afin de [leur demander de prier] pour la paix et la stabilité du pays", a ajouté M. Ndiaye.