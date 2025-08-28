Sénégal: La SNR entame la modernisation de ses services pour faciliter le financement des politiques publiques, selon son directeur général

27 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — La Société nationale de recouvrement (SNR) s'est lancée dans une démarche de modernisation de ses services, pour permettre à l'État de disposer davantage de ressources et de mieux financer ses politiques publiques, a-t-on appris, mercredi, à Kaolack (centre), de son directeur général, Babacar Ndiaye.

"Le Sénégal s'est lancé dans un processus de modernisation de son Administration publique. La SNR ne va pas être en reste. Nous sommes en train de la moderniser pour permettre à l'État de mobiliser [...] les ressources nécessaires pour financer avec efficacité les politiques de développement", a assuré M. Ndiaye.

Il s'entretenait avec la presse locale, après avoir rendu visite à Cheikh Mahi Ibrahima Niass, le khalife de Médina Baye, dans la commune Kaolack, à quelques jours du Maoulid, la célébration de la naissance du prophète Mohamed.

"Nous envisageons de renforcer les moyens de travail de la Société nationale de recouvrement, parce que de nouvelles missions lui seront confiées", a dit Babacar Ndiaye.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La SNR, créée au début des années 1990, est chargée, parmi d'autres missions, d'assurer le recouvrement des créances gelées, qui sont issues de la restructuration du secteur bancaire sénégalais.

De sa création à maintenant, elle a recouvré 78 milliards de francs CFA, un montant "qui n'est pas négligeable", selon son directeur général.

"Nous sommes venus ici pour perpétuer une tradition. Avant chaque édition du Maoulid, nous rendons visite aux guides religieux, afin de [leur demander de prier] pour la paix et la stabilité du pays", a ajouté M. Ndiaye.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.