Sénégal: Dakar veut être 'un partenaire ouvert et ambitieux' des entrepreneurs français, selon Bassirou Diomaye Faye

27 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a assuré les entrepreneurs français, mercredi, à Paris, de la volonté du Sénégal d'être "un partenaire ouvert et ambitieux".

"Invité spécial de la Rencontre des entrepreneurs de France, le président de la République a prononcé [...] un discours fort. Il a réaffirmé la volonté du Sénégal d'être un partenaire ouvert et ambitieux", est-il écrit sur le compte X de la présidence du Sénégal.

Selon la même source, M. Faye participait à l'ouverture de la septième édition de la Rencontre des entrepreneurs de France.

Avec les entreprises françaises, le Sénégal est prêt à "jouer et [à] gagner ensemble le match de l'avenir", rapporte la présidence sénégalaise en citant le chef de l'État.

Bassirou Diomaye Faye a été accueilli par le président du Mouvement des entreprises de France, Patrick Martin, en compagnie du président du Conseil national du patronat du Sénégal, Baïdy Agne.

Il séjourne en France depuis mardi.

Le même jour, le président sénégalais et son homologue français, Emmanuel Macron, ont pris le petit-déjeuner ensemble.

