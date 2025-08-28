Afrique: Football/CHAN 2024 - Finale inédite Madagascar-Maroc

Les Barea disputeront la finale de la huitième édition du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) contre les Lions de l'Atlas marocains, samedi soir à Nairobi, au Kenya.

Madagascar n'est plus qu'à une marche d'un sacre historique. Après la médaille de bronze décrochée lors de la précédente édition en 2023 en Algérie, la sélection malgache jouera pour la première fois une finale du CHAN. Elle affrontera le Maroc, double champion de la compétition, samedi 30 août au stade MOI International Sports Center de Nairobi, à 18 heures.

Les Barea ont éliminé le Soudan en demi-finale (1-0), grâce à un but décisif de l'attaquant du Cosfa, Toky Niaina Rakotondraibe, inscrit à cinq minutes de la fin de la prolongation, mardi au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam, en Tanzanie. De leur côté, les Lions de l'Atlas se sont qualifiés aux dépens du Sénégal, après une séance de tirs au but (1-1, TAB 5-3).

« Les Barea ont une force mentale incroyable, c'est leur arme la plus redoutable », ont commenté les analystes après la demi-finale. « Cette finale paraît déséquilibrée sur le papier, mais dans le football tout peut arriver », ont-ils ajouté.

Le sélectionneur Romuald Rakotondrabe a salué l'état d'esprit de ses joueurs : « Nous avons remporté cette victoire grâce à leur force mentale. Nous atteignons la finale. Nous l'avons fait pour nous, pour nos compatriotes. Nous avons combattu pour le pays. »

Le capitaine Tony Elysée Nantenaina Randriamanampisoa a évoqué « la souffrance et les sacrifices» consentis par l'équipe : « Nous avons essayé de rester concentrés et voilà le résultat. Nous avons su conclure devant le but. Merci Dieu », a-t-il déclaré.

Un Maroc favori

Absent de la précédente édition, le Maroc aborde la finale en favori. La sélection compte déjà deux titres : en 2018, à domicile contre le Nigeria (4-0), puis en 2020 face au Mali (2-0), au Cameroun.

Élu « homme du match», le latéral droit de Fosa Juniors, Nicolas Niaina Randriamanampisoa, a estimé : « Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes et obtenu ce résultat. La finale sera encore plus difficile, mais nous devons l'affronter. Notre souhait est évidemment de ramener la coupe à Madagascar. »

Le coach Rôrô et son staff disposent désormais de trois jours pour préparer cette finale inédite face au Maroc.