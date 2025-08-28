Madagascar: Antsiranana - Vingt-huit personnes victimes d'une intoxication alimentaire

28 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Vingt-huit personnes ont été hospitalisées après une intoxication alimentaire dans un restaurant, désormais fermé. Une enquête est en cours pour déterminer les causes.

Vingt-huit personnes ont été hospitalisées à Antsiranana après avoir consommé des aliments suspectés d'être contaminés. Toutes ont été prises en charge au Centre hospitalier universitaire (CHU) Place Kabary. Selon leurs témoignages, plusieurs victimes avaient mangé des tacos et des hamburgers dans le même établissement.

Les premières alertes sont survenues dimanche soir, quelques heures après le déjeuner. Plusieurs cas de diarrhées et de vomissements ont été signalés, touchant particulièrement les enfants. Pour certains patients, la fièvre a persisté toute la nuit.

Un père de famille raconte : « Dimanche, nous sommes allés déjeuner en famille dans un restaurant, nous étions cinq : ma femme, nos trois enfants et moi. Ma femme et les enfants ont pris des hamburgers, tandis que j'ai opté pour des brochettes de poisson et de viande avec des frites. Le hamburger a été partagé en deux. J'en ai mangé un petit morceau, ce qui m'a causé un léger mal de ventre. Nous avons quitté le restaurant vers 19 h 30. Vers 5 h du matin, mon fils a eu de fortes douleurs abdominales, puis sa mère. Vers 6 h, les vomissements ont commencé.

Nous avons consulté un médecin qui nous a donné un traitement. Nous avons ensuite contacté le restaurant pour signaler une possible intoxication alimentaire, mais le responsable a affirmé que les plats étaient préparés avec des produits frais. Mardi matin, notre plus jeune fils est tombé malade à son tour. Après un passage au dispensaire, il a été transféré à l'hôpital. »

Si les vomissements ont cessé, plusieurs malades souffrent encore de douleurs abdominales. Les cas les plus sévères ont été placés sous perfusion. Certains patients ont déjà quitté l'hôpital, tandis que d'autres restent hospitalisés et sont suivis par le personnel soignant. Aucun décès n'a été enregistré.

Une enquête ouverte par les autorités

Face à l'ampleur de l'incident, les autorités locales, conduites par la préfète Tsirinary Jadha Hermine, se sont rendues sur place avec la gendarmerie, la police ainsi que les services du commerce et du tourisme. Une enquête approfondie est en cours afin de déterminer les causes exactes de l'intoxication.

Le restaurant concerné a été fermé. Les autorités appellent la population au calme et assurent que toutes les dispositions nécessaires ont été prises. Les conclusions de l'enquête seront communiquées ultérieurement.

