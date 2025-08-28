Madagascar: Transport aérien - Thierry de Bailleul maintenu à la tête de Madagascar Airlines

Thierry de Bailleul reste à la tête de Madagascar Airlines. La prolongation de son mandat vise à garantir la continuité du plan de redressement.

Pressentie depuis plusieurs semaines, la reconduction a été officialisée hier par un communiqué de la compagnie. Elle a été décidée en concertation avec le conseil d'administration et le gouvernement, précise le texte.

« Aujourd'hui, cette discussion est tranchée : j'ai accepté, à la demande de l'État malgache et du Conseil d'administration, de prolonger ma mission », a indiqué Thierry de Bailleul. Le directeur général souligne que cette reconduction « ne se justifie pas par un contrat ou une fonction, mais par la nécessité d'assurer la continuité du travail engagé ».

Il a également détaillé les contours de la nouvelle phase du plan de redressement. Après une première étape consacrée à la mise en place des réformes, celle-ci sera « moins visible, plus exigeante », visant à « stabiliser les transformations engagées, sécuriser les projets critiques et garantir leur viabilité à moyen terme ».

Cette continuité s'inscrit notamment dans le cadre du plan Phénix 2030, feuille de route stratégique de Madagascar Airlines.

Des financements conditionnés

Elle vise à restaurer la stabilité financière de l'entreprise, grâce à l'appui de bailleurs tels que la Banque mondiale, qui a mobilisé une enveloppe de 65 millions de dollars. À ce jour, 25 millions ont déjà été débloqués. Le plan global de redressement de la compagnie est estimé à 100 millions de dollars.

Mais ces financements restent soumis à deux conditions. La première concerne la reprise par Madagascar Airlines des actifs d'Air Madagascar et de Tsaradia, actuellement exploités sous contrat de location-gérance. Une offre en ce sens a été déposée en avril et transmise au tribunal de commerce. La seconde porte sur l'exemption des droits et taxes à l'importation (DTI) pour les aéronefs et les équipements aéronautiques.

La prolongation du mandat de Thierry de Bailleul apparaît ainsi comme un gage de stabilité dans un processus de redressement encore fragile.