Madagascar: Tezambita Velona - L'art malgache réinvente la tradition

L'Institut de Civilisations Musée d'Art et d'Archéologie (ICMAA), à Isoraka, Antananarivo, accueille actuellement l'exposition Tezambita Velona, une installation artistique signée par Hanitriniombalahim-baviantitra et Maromaitso. Cette oeuvre immersive fusionne mémoire, tradition et expérimentation, offrant une nouvelle perspective sur l'art malgache contemporain.

Le terme Teza évoque le « tezan'ny Betsileo », un symbole mémoriel malgache. Les artistes ont choisi de lui conférer une dimension nouvelle : non pas une reproduction des formes ancestrales, mais une reconstruction, une réinterprétation. D'où l'appellation Velona, signifiant que la tradition revit, transformée, dans une démarche artistique actuelle et engagée.

L'exposition se décline en six panneaux de couleurs soigneusement choisies : vert, rouge, bleu, jaune, blanc et violet. Chaque couleur porte une valeur symbolique, traduisant à la fois la diversité culturelle et la force spirituelle qui habitent cette création.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du LABDIHY, 11e édition d'un laboratoire chorégraphique organisé par la compagnie Rary - Danse Contemporaine Madagasikara. Ce programme favorise la rencontre entre artistes confirmés et jeunes créateurs, venus d'Antananarivo, Antsirabe, Moramanga et même de l'île Maurice. Pendant une semaine, près de soixante-dix participants échangent, expérimentent et créent ensemble. L'exposition restera visible pendant un mois entier à l'ICMAA.

Au-delà de l'esthétique, Tezambita Velona se veut un terrain de dialogue. Les artistes souhaitent initier des échanges avec les étudiants en anthropologie de l'Université d'Antananarivo, afin de questionner les liens entre art contemporain et art traditionnel. La dimension scientifique, expérimentale et méthodologique de la création est ainsi mise en avant, ouvrant la voie à une réflexion sur le rôle de l'art dans la société.

L'exposition s'adresse non seulement aux étudiants, mais aussi aux curieux et passionnés d'art, offrant une expérience unique : découvrir comment deux créateurs, issus de disciplines différentes - la mode et la parure énergétique - unissent leurs savoir-faire pour donner naissance à une oeuvre vibrante, porteuse d'émotions et de sens.