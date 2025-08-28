Madagascar: Tezambita Velona - L'art malgache réinvente la tradition

28 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

L'Institut de Civilisations Musée d'Art et d'Archéologie (ICMAA), à Antananarivo, présente Tezambita Velona. Une exposition qui mêle mémoire, couleurs et expérimentation pour offrir une nouvelle expérience artistique.

L'Institut de Civilisations Musée d'Art et d'Archéologie (ICMAA), à Isoraka, Antananarivo, accueille actuellement l'exposition Tezambita Velona, une installation artistique signée par Hanitriniombalahim-baviantitra et Maromaitso. Cette oeuvre immersive fusionne mémoire, tradition et expérimentation, offrant une nouvelle perspective sur l'art malgache contemporain.

Le terme Teza évoque le « tezan'ny Betsileo », un symbole mémoriel malgache. Les artistes ont choisi de lui conférer une dimension nouvelle : non pas une reproduction des formes ancestrales, mais une reconstruction, une réinterprétation. D'où l'appellation Velona, signifiant que la tradition revit, transformée, dans une démarche artistique actuelle et engagée.

L'exposition se décline en six panneaux de couleurs soigneusement choisies : vert, rouge, bleu, jaune, blanc et violet. Chaque couleur porte une valeur symbolique, traduisant à la fois la diversité culturelle et la force spirituelle qui habitent cette création.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du LABDIHY, 11e édition d'un laboratoire chorégraphique organisé par la compagnie Rary - Danse Contemporaine Madagasikara. Ce programme favorise la rencontre entre artistes confirmés et jeunes créateurs, venus d'Antananarivo, Antsirabe, Moramanga et même de l'île Maurice. Pendant une semaine, près de soixante-dix participants échangent, expérimentent et créent ensemble. L'exposition restera visible pendant un mois entier à l'ICMAA.

Au-delà de l'esthétique, Tezambita Velona se veut un terrain de dialogue. Les artistes souhaitent initier des échanges avec les étudiants en anthropologie de l'Université d'Antananarivo, afin de questionner les liens entre art contemporain et art traditionnel. La dimension scientifique, expérimentale et méthodologique de la création est ainsi mise en avant, ouvrant la voie à une réflexion sur le rôle de l'art dans la société.

L'exposition s'adresse non seulement aux étudiants, mais aussi aux curieux et passionnés d'art, offrant une expérience unique : découvrir comment deux créateurs, issus de disciplines différentes - la mode et la parure énergétique - unissent leurs savoir-faire pour donner naissance à une oeuvre vibrante, porteuse d'émotions et de sens.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.