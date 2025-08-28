Madagascar: Salon de l'AGRO 2025 - Carrefour de l'innovation pour les défis agricoles

L'École Supérieure des Sciences Agronomiques (ESSA) de l'Université d'Antananarivo a annoncé hier, le lancement officiel du Salon de l'Agro 2025, prévu du 1er au 5 septembre sur le campus d'Ankatso. Événement annuel majeur, ce salon se positionne comme un véritable carrefour de l'innovation pour répondre aux défis agricoles et alimentaires auxquels Madagascar est confronté.

Placée sous le haut patronage du Premier ministre et de plusieurs ministres, dont ceux de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Enseignement supérieur, la manifestation vise à promouvoir des pratiques agricoles durables, innovantes et respectueuses de l'environnement. Cette édition met l'accent sur le thème :

« Développement agricole et systèmes alimentaires durables : au carrefour des défis actuels et futurs ». Il s'agit de promouvoir des pratiques agricoles innovantes, respectueuses de l'environnement et capables de garantir la sécurité alimentaire face aux changements climatiques et aux pressions économiques et sociales.

Pour Hery Razafimahatratra, directeur de l'ESSA, le salon dépasse le cadre d'une simple vitrine : « C'est une occasion de réfléchir à des solutions concrètes et de construire une vision d'agriculture durable adaptée aux besoins des Malgaches », explique-t-il. Les enjeux sont cruciaux, notamment en termes de formation.

Déficit de professionnels

Aujourd'hui, Madagascar ne compte que cent ingénieurs agronomes diplômés chaque année, alors que le pays aurait besoin de plusieurs milliers pour répondre aux besoins du secteur agricole et aux défis climatiques. Le déficit de professionnels qualifiés reste un obstacle majeur pour la modernisation et la durabilité de l'agriculture.

L'événement illustre également l'importance de la collaboration entre le monde académique et les partenaires externes. Pour le Programme national Fihariana, comme le souligne Irina Ramananjaona, le soutien apporté dépasse le simple financement de 200 millions d'ariary. Il comprend des formations techniques, un accompagnement à l'éducation financière et un appui dans la préparation des dossiers de financement. « Il est crucial de soutenir les jeunes qui souhaitent s'investir dans l'agriculture, car ce sont eux qui assureront l'autosuffisance alimentaire du pays », précise-t-elle.

Le Salon réunira chercheurs, professionnels, institutions et acteurs locaux autour d'initiatives concrètes pour stimuler la transformation agricole et la durabilité des systèmes alimentaires. Les participants pourront assister à des conférences, découvrir des produits et innovations, et participer à des activités interactives favorisant les échanges entre professionnels et étudiants. Des espaces spécifiques seront dédiés aux solutions techniques, aux pratiques agroécologiques et à la gestion durable des systèmes alimentaires.

Cette édition se présente comme un rôle de moteur de l'innovation agricole à Madagascar, en offrant une plateforme où l'expertise, la créativité et l'engagement des jeunes peuvent se conjuguer pour relever les défis agricoles du présent et du futur.