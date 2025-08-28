Madagascar: Délestage - La durée des coupures s'allonge

La durée des coupures d'électricité dans le Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA) s'est allongée, selon le planning de délestage communiqué par la Jirama. Alors qu'elles étaient auparavant limitées à une heure trente le soir, aux heures de pointe, et à deux heures en journée, elles atteignent désormais trois heures, tout au long de la journée, y compris aux heures de forte consommation, comme l'a indiqué le programme de délestage du 27 août.

Dans certains quartiers, les horaires annoncés ne sont d'ailleurs pas toujours respectés. « C'est la troisième coupure que nous subissons aujourd'hui, alors que la Jirama n'avait prévu qu'une interruption de trois heures, entre 11 h et 14 h », témoigne Liantsoa, habitante d'Ambohimangakely.

La production de la Jirama serait en recul. La centrale hydroélectrique d'Andekaleka ne fonctionnerait plus qu'avec deux groupes en journée depuis quelques jours. Sa production se limiterait à 60 MW, avant de tourner à pleine capacité uniquement durant deux heures le soir, au moment des pics de consommation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette baisse serait liée au début de l'étiage. Sans pluies, la situation risque de se détériorer davantage. Or, la saison des pluies ne devrait pas commencer avant décembre. D'ici là, des pluies artificielles pourraient être nécessaires pour réalimenter les sources en eau qui approvisionnent les centrales hydroélectriques.