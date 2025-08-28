Madagascar: Portrait - Ylias Akbaraly - Un karatéka en costume d'homme d'affaires

Homme d'affaires international et sportif passionné, Ylias Akbaraly incarne la rencontre entre réussite économique et valeurs martiales. Présent au cinquantenaire du club MAKA, organisé les 21 et 22 août au Gymnase Ankoay Ankorondrano, il rappelle que le karaté est avant tout une école de vie.

Figure du monde des affaires et président du groupe Redland (Sipromad, Thomson Broadcast, Gates Air), Ylias Akbaraly n'oublie jamais son autre passion: le karaté. Cinquième dan, il foule régulièrement le tatami, en compétition ou en stage, à Madagascar comme au Japon.

En août 2025, il a marqué de sa présence le 50e anniversaire du club MAKA, l'un des rendez-vous emblématiques du karaté malgache. Aux côtés des maîtres Hanshi René Ramanitrandrasana et Marcel, il a participé aux entraînements et échangé avec les ceintures noires venues de tout le pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Le karaté est plus qu'un sport, c'est une école de vie qui enseigne humilité, respect et persévérance », confie Ylias Akbaraly. Un message qui prend tout son sens auprès des jeunes pratiquants, auxquels il transmet son expérience et sa passion. Pour lui, chaque stage est une occasion d'apprendre encore. « Plus j'avance, plus je réalise qu'il me reste à découvrir », précise Ylias Akbaraly. Cette recherche constante illustre l'esprit du karaté : apprendre toute sa vie dans la modestie. Un état d'esprit qu'il applique autant dans le sport que dans ses affaires.

Ylias Akbaraly est le Chairman de Redland, un groupe international présent dans plusieurs secteurs: industrie, finance, énergie, technologie, tourisme, aviation, immobilier et broadcast. Redland opère à Madagascar, dans l'océan Indien et en Afrique via le Groupe Sipromad, ainsi qu'aux États-Unis et en France à travers Thomson Broadcast et GatesAir.

Une discrétion rare

En deux décennies, il a transformé le groupe familial en multinationale présente sur trois continents. Sa gouvernance repose sur le respect, l'optimisme et l'élégance. Surnommé « The Monk of Business » par Forbes Africa, il collectionne distinctions et prix tout en cultivant une discrétion rare dans le monde des affaires. Parmi ses distinctions : le Pravasi Bharatiya Samman Divas (2007, 2009, 2018), la médaille d'or NRI et l'Ordre National de Madagascar, où il a été élevé au grade de Commandeur.

Au-delà de la sphère économique, Ylias Akbaraly agit aussi sur le plan social. Avec la Fondation Akbaraly, créée en 2008 avec son épouse Cinzia Catalfamo, il oeuvre pour l'éducation, la santé et le développement durable. À travers conférences, rencontres et interventions, il place la jeunesse malgache au centre de son engagement.

La célébration du cinquantenaire du club MAKA a ainsi été un moment fort : Ylias Akbaraly a rappelé que le karaté n'est pas seulement une discipline sportive, mais un héritage culturel et une boussole de valeurs. Une manière de conjuguer passion et responsabilité, au service d'une jeunesse en quête de repères solides.