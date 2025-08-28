Afrique: Football/Mondial qualifications - Les Barea joueront les deux matchs au Maroc

28 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

À l'extérieur. Compte tenu que le stade Barea à Mahamasina ne figure pas dans la liste des stades homologués pour la catégorie 1, les hommes du sélectionneur franco-portugais Corentin Da Silva Martins devront encore disputer leurs deux prochains matchs prévus à domicile à l'étranger. La Fédération malgache de football a officialisé hier les dates et le stade hôte de ces rencontres.

Dans le compte de la 7e journée, Madagascar recevra ainsi la République centrafricaine au stade Larbi Zaouli à Casablanca, au Maroc, le jeudi 4 septembre à 19h, heure malgache. Quatre jours plus tard, les Barea accueilleront dans le même stade les Tchadiens le lundi 8 septembre, toujours à 19 heures.

Madagascar occupe la troisième place provisoire comptant 10 points (+3) après la 6e journée, derrière le Ghana, leader avec 15 points (+10), talonné par les Comores (12 points, +2). Le sélectionneur dévoilera la liste des heureux sélectionnés ce matin.

