Madagascar: Saison des spectacles - Le public se tourne vers la rentrée scolaire

La rentrée scolaire approche, et avec elle, un constat bien connu des professionnels du spectacle : août n'est pas la période la plus propice aux grands rassemblements culturels. « Le spectacle à Madagascar a ses saisons, de février à juillet et de septembre à décembre.

Janvier est difficile à cause des fêtes, tout comme en août avec les vacances et la rentrée scolaire », explique Muriel Randriamasimanana, directrice générale d'Ivenco. La récente prestation du duo Melky-Firmin, organisée par Zouk Pro le 24 août à Antsahamanitra, en a fait les frais. La foule n'a pas suivi, laissant l'esplanade aux trois quarts vide.

Le choix du lieu et de la date, jugé peu stratégique, a pesé lourdement sur l'affluence. « Le public d'un spectacle dépend aussi du concept. S'il s'agit d'un événement nostalgique, il attire surtout les adultes.

Avec des artistes plus jeunes, ce sont les jeunes qui viennent en masse. Et d'ordinaire, ce sont eux qui remplissent les salles », confie un organisateur.

La rentrée priorisée

En coulisses, la période de « saison morte » oblige les acteurs de l'événementiel à se réinventer. Les sociétés comme Mi'Ritsoka ou Ivenco trouvent alors leur survie dans la location de matériel technique : sonorisation, éclairages, effets spéciaux, estrades ou encore écrans géants.

Du côté du public, les contraintes financières pèsent également. « Là, la rentrée scolaire est très difficile. L'argent ne suffit pas pour une fête. On se focalise totalement sur la rentrée de nos enfants, pas de fête ni de vacances pour la famille », témoigne Rahantamalala, une mère de famille.