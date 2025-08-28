Madagascar: Concert - Njila, Poopy et Mahery à Antsahamanitra

28 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nicole Rafalimananjara

Le 31 août prochain, Antsahamanitra sera le théâtre d'un grand moment musical. De retour au pays, Njila offrira un concert unique baptisé « Revy Njila zato isan-jato », un hommage à une carrière qui a traversé les générations. Organisé par Natiora Production, l'événement répond à l'attente d'un public fidèle qui espérait depuis longtemps revoir l'artiste sur scène. Pour l'occasion, un choix artistique assumé : seules les compositions de Njila seront interprétées, retraçant son parcours depuis ses premières créations jusqu'aux morceaux devenus cultes grâce à Poopy.

Mais Njila ne sera pas seul. À ses côtés, deux invités de prestige : Poopy et Mahery. La complicité artistique entre Njila et Poopy, forgée au fil des décennies, reste un atout majeur de ce rendez-vous. Poopy a d'ailleurs débuté sa carrière artistique dans le groupe Njila avant de continuer en solo.

Quant à Mahery, ancien admirateur devenu membre du groupe Johary, il apporte une dimension particulière à ce spectacle. Déjà complices lors de concerts aux États-Unis, Njila et Mahery offriront au public une entente musicale sincère. Ce spectacle sera aussi l'occasion de revisiter des titres emblématiques, notamment « Rivotra », que les trois artistes partageront sur scène.

