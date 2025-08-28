Madagascar: Concert - Njila, Poopy et Mahery à Antsahamanitra

Le 31 août prochain, Antsahamanitra sera le théâtre d'un grand moment musical. De retour au pays, Njila offrira un concert unique baptisé « Revy Njila zato isan-jato », un hommage à une carrière qui a traversé les générations. Organisé par Natiora Production, l'événement répond à l'attente d'un public fidèle qui espérait depuis longtemps revoir l'artiste sur scène. Pour l'occasion, un choix artistique assumé : seules les compositions de Njila seront interprétées, retraçant son parcours depuis ses premières créations jusqu'aux morceaux devenus cultes grâce à Poopy.

Mais Njila ne sera pas seul. À ses côtés, deux invités de prestige : Poopy et Mahery. La complicité artistique entre Njila et Poopy, forgée au fil des décennies, reste un atout majeur de ce rendez-vous. Poopy a d'ailleurs débuté sa carrière artistique dans le groupe Njila avant de continuer en solo.

Quant à Mahery, ancien admirateur devenu membre du groupe Johary, il apporte une dimension particulière à ce spectacle. Déjà complices lors de concerts aux États-Unis, Njila et Mahery offriront au public une entente musicale sincère. Ce spectacle sera aussi l'occasion de revisiter des titres emblématiques, notamment « Rivotra », que les trois artistes partageront sur scène.