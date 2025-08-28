Madagascar: Arivonimamo - Trois officiers périssent lors d'un exercice aérien

Un commandant et deux lieutenants ont trouvé la mort, hier, emportés par une rafale de vent lors d'un saut en parachute à Arivonimamo.

Un exercice de parachutisme militaire a viré au drame, hier matin, sur la base aéronavale d'Arivonimamo. Un commandant de l'armée et deux lieutenants de la gendarmerie ont perdu la vie lors du quatrième saut, destiné à l'obtention du brevet de parachutiste.

Selon les premiers éléments, une rafale soudaine, survenue au moment de l'atterrissage, serait à l'origine de l'accident. Cinq autres militaires ont été blessés et évacués vers le Centre hospitalier de Soavinandriana (Cenhosoa), où certains restaient inconscients en fin de journée.

Les trois victimes ont été identifiées : le commandant Zafidahy, du Groupement des forces spéciales d'intervention, le lieutenant Ricassi Ramiandrisoa, de l'Escadron parachutiste, et le lieutenant Jeodard Njakandrababany, du Commandement des formations spécialisées. Leurs dépouilles ont été transférées à la morgue du Cenhosoa.

Le quatrième saut, dit « saut de brevet », marque une étape décisive dans la formation des parachutistes. Les précédents s'étaient déroulés sans incident, mais cette ultime épreuve a été frappée par une instabilité météorologique.

Hommage

« Les conditions semblaient favorables au départ », rapporte un militaire présent, « mais, à l'approche du sol, une rafale de vent violente a balayé la zone d'atterrissage, désorientant les parachutistes. » Un civil travaillant à proximité confirme avoir vu des voiles blanches dériver plus haut que les autres, emportées vers le nord-ouest, loin de la zone prévue.

Le lieutenant Jeodard Njakandrababany, 29 ans, marié et père d'un enfant, originaire d'Ankerika Antsohihy et issu de la 41e promotion de l'Académie militaire, avait été le premier à sauter. Comme ses camarades, son parachute s'était ouvert normalement, avant que la rafale ne fasse dévier sa trajectoire.

Dans un communiqué, le ministère des Forces armées a exprimé « une profonde douleur » et présenté ses condoléances aux familles endeuillées. Les autorités militaires, les promotions concernées et les unités d'élite touchées par ce drame se sont réunies au Cenhosoa pour rendre hommage aux trois officiers disparus.