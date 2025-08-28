Madagascar: Carburant Mahajanga - Pénurie d'essence depuis vendredi

Une forte perturbation de l'approvisionnement en carburant sévit à Mahajanga depuis vendredi dernier. Les stations-service ont été prises d'assaut par les bajajs, motos, véhicules particuliers, ainsi que par les bus et taxis-brousse venus faire le plein.

Cependant, la majorité des stations étaient déjà à sec, notamment en essence. Seule la station Total de Tsaramandroso continuait à en distribuer depuis lundi. De longues files d'attente se sont formées tout au long de la journée, chacun tentant d'obtenir quelques litres. Le gasoil, lui, restait encore disponible dans certains points de distribution.

Mardi, les responsables de la logistique pétrolière, représentés par leur délégué régional Gino Ravanty, ont apporté des explications sur les causes de cette pénurie.

« Le bateau chargé d'approvisionner Mahajanga n'a pas pu accoster vendredi dernier en raison de conditions météorologiques défavorables. Ce n'est que dimanche qu'il a pu rejoindre le quai. Par ailleurs, le stock au niveau de la logistique pétrolière était également réduit la semaine dernière, et nous étions en plus en week-end.

La livraison au niveau des dépôts de la LP commence à reprendre progressivement. Des stations, dont le Shell devant la cathédrale à Mahajanga Be ainsi que le Total à Tsaramandroso, ont déjà repris la distribution depuis mardi. L'approvisionnement est déjà libre », a déclaré le délégué régional à Mahajanga.

Perturbations

De son côté, la directrice régionale de l'Énergie et des Hydrocarbures, Vavizara Sylvie, a également rassuré les clients et consommateurs : « L'approvisionnement a déjà repris dans presque toutes les stations-service à Mahajanga. Il faut éviter de se soucier et surtout de ne pas stocker une grande quantité, car ce sont des produits inflammables. Cela peut entraîner des risques de danger », a précisé Sylvie Vavizara.

Un chauffeur de taxi-brousse a dû rouler jusqu'à Tsaratanana, sur la RN6, avant de pouvoir en trouver le week-end dernier.

« J'ai fait le tour de Mahajanga, jusqu'à Ankazomborona puis Ambondromamy, mais toutes les stations étaient à sec. J'ai même pris la direction de Port-Bergé après Ambondromamy, et ce n'est qu'au carrefour de Tsaratanana que j'ai enfin pu en trouver », a-t-il témoigné.

Cette pénurie a fortement perturbé les activités des taxis-moto tricycles (TMT) ainsi que des bus. Les vacanciers qui devaient regagner la capitale ont également été affectés : si certains espéraient partir dès lundi matin, la plupart n'ont pu quitter Mahajanga que mardi.