Madagascar: Nanisana - Un membre des forces de l'ordre tire sur un civil

À Nanisana, un élément des forces de l'ordre, hors service, a dérobé l'arme de son collègue pour tirer à quatre reprises. Ses balles ont blessé un innocent.

Un homme a été grièvement blessé mardi soir à Nanisana, dans le cinquième arrondissement de la capitale, lors d'une fusillade impliquant un élément des forces de l'ordre. Les faits se sont produits en pleine célébration de la victoire de l'équipe nationale de football, les Barea.

Aux alentours de 20h, un accident de la circulation s'est produit près de l'arrêt de bus dit « sapin ». L'incident, sans gravité, a été réglé à l'amiable entre les conducteurs. Un agent en tenue civile, hors service au moment des faits, aurait assisté à la scène et engagé une altercation verbale avec les automobilistes concernés.

Des témoins évoquent un comportement agité, possiblement sous l'effet de l'alcool. Après avoir quitté les lieux, l'individu serait revenu peu après, armé d'un fusil d'assaut de type USI calibre 9 mm, obtenu de force auprès de collègues en poste à proximité.

Hospitalisé

Il aurait alors menacé les personnes présentes, provoquant un mouvement de panique, avant de tirer à quatre reprises. Trois balles ont atteint un homme de 32 ans, identifié comme le fils du propriétaire d'un bar voisin.

La victime a été évacuée d'urgence vers le Centre hospitalier de Soavinandriana, où elle est actuellement prise en charge. L'auteur des tirs, blessé lors d'une altercation antérieure, a été arrêté et également hospitalisé dans le même établissement, sous surveillance.

D'après une source proche, l'agent aurait été agressé alors qu'il tentait de réguler la situation après l'accident. C'est en réaction à cette agression qu'il serait allé chercher une arme sur son lieu de travail avant de revenir sur les lieux.

L'équipe de l'État-major mixte opérationnel de la région (Emmoreg) d'Analamanga, stationnée au rond-point d'Ampasapito, est intervenue rapidement pour gérer la situation et sécuriser la zone. L'ordre public a été rétabli dans la soirée. Quatre étuis de cartouches ont été récupérés sur les lieux avec l'arme abandonnée par l'agent.

Le défèrement de ce dernier aurait eu lieu hier après-midi. En plus de la procédure judiciaire en cours, une mesure disciplinaire suivra également.