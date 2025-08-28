Madagascar: Anosibe - Des familles perdent tout dans un incendie

28 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un incendie s'est déclaré mardi soir à Anosibe Mandrangobato I. Douze maisons en bois et sept en briques ont été détruites. Aucune perte humaine n'a été signalée, mais la perte matérielle est totale. Les sinistrés se retrouvent sans toit, sans biens et sans ressources immédiates.

L'embrasement est survenu en pleine euphorie populaire, alors que la sélection nationale Barea venait de remporter la demi-finale du CHAN. De nombreux habitants étaient sortis dans les rues pour célébrer la victoire.

Seules les personnes âgées, des enfants endormis et quelques mères de famille sont restés à la maison. Parmi eux, Mama Lisy, handicapée d'une jambe, a réussi à évacuer sa mère de 95 ans. Ce n'est qu'une fois en sécurité qu'elle s'est souvenue de sa petite-fille restée à l'intérieur.

Noeline Razanadrasoa, 65 ans, également à mobilité réduite, a été évacuée sans savoir par qui. « Je dormais. J'ai senti une chaleur intense. Je ne sais pas qui m'a portée dehors », raconte-t-elle.

Fanirintsoa Ravaoarimalala avait tout juste acheté les fournitures scolaires de son enfant pour la rentrée.

