Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 août 2025

revue de presse

Afrique : Éducation et intelligence artificielle - L'UNESCO trace les lignes d'un futur éthique

La Semaine de l'apprentissage numérique 2025 se déroulera du 2 au 5 septembre. Cet événement annuel phare de l'UNESCO sur l'impact des technologies émergentes sur l'éducation rassemblera plus de 1 000 participants autour de 40 sessions sur quatre jours, a annoncé un communiqué de l'organisme.

Sous le thème « L'IA et le futur de l'éducation : bouleversements, dilemmes et perspectives », la Semaine de l'apprentissage numérique 2025 contribuera à lancer des pistes pour une intégration de l'IA dans l'éducation qui soit équitable, éthique et centrée sur l'humain, en veillant à ce que la technologie soit un moteur de progrès inclusif, indique l'UNESCO. (Source : allAfrica)

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'Angola participe à la Conférence africaine d'Interpol

Une délégation angolaise, dirigée par le commandant de la police, Francisco Monteiro Ribas, participe de 27 à 29 personnes ce mois-ci, dans la ville de Cabo, en Afrique du Sud, de la 27e Conférence régionale africaine d'Interpol.

Selon un communiqué de presse, envoyé ce mercredi à l'ONGA, la conférence est un forum stratégique de haut niveau qui rassemble des fonctionnaires des forces de police et des services du continent, dont l'objectif principal est d'identifier les problèmes spécifiques de la criminalité transnationale.

La délégation angolaise regroupe les directeurs du Service des enquêtes criminelles (SIC), Luciano Tanio da Silva, Enquête sur les crimes contre les avoirs de la police, José Carlos da Piedade, Exchange and Cooperation, Anisabel Santana, et le Bureau national d'Interpol, Tito Fernandes, entre autres. (Source : Angop)

Le Togo audite sa gouvernance avec l’appui du FMI

Une mission du Fonds monétaire international (FMI) séjourne au Togo du 25 au 29 août dans le cadre d’un diagnostic approfondi de la gouvernance et de la lutte contre la corruption.

Cette démarche, initiée à la demande du gouvernement, marque un engagement fort en faveur de la transparence, de la performance institutionnelle et de l’amélioration du climat des affaires. L’évaluation s’inscrit dans le cadre du programme de Facilité Élargie de Crédit (FEC) approuvé en mars 2024 par le FMI. (Source : Togonews)

Le Sénégal va abriter un sommet sur l'émancipation des filles africaines

L'événement réunira dans la capitale sénégalaise, les 10 et 11 octobre, des délégations venues de 24 pays du continent, avec pour objectif de faire des adolescentes des actrices du changement.

À quelques semaines du sommet « Par les filles et pour les filles » prévu à Dakar pour octobre, les consultations nationales s'intensifient notamment à Brazzaville. Pour garantir le succès à ces assises, le Congo a d'ores et déjà engagé des discussions à travers un atelier de consultations qui s'est tenu à Brazzaville les 19 et 20 août. (Source : Les Dépêches de Brazzaville)

Kenya : Un célèbre militant des droits humains entre en lice pour défier le président Ruto en 2027

Le président kényan William Ruto, qui brigue sa réélection en 2027, a depuis mercredi un adversaire inattendu: Boniface Mwangi, célèbre militant des droits humains et l’un de ses plus féroces critiques, a annoncé sa candidature au scrutin, quelques semaines après des manifestations anti-gouvernementales violemment réprimées.

« Notre pays est brisé et en danger de devenir un Etat failli», a expliqué M. Mwangui devant des centaines de partisans réunis à proximité du palais présidentiel à Nairobi. «Nous sommes fauchés, nous avons faim et nous nous sentons en insécurité. » (Source : L’opinion)

Guinée Equatoriale : À Malabo, un fils du président Obiang condamné à six ans de prison

Un des fils du président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Ruslàn Obiang Nsue, a été condamné ce 26 août à six ans de prison pour abus de biens d’intérêt général dans le cadre de la vente illégale d’un avion de la compagnie nationale, a indiqué le tribunal de Malabo.

« Le tribunal condamne Ruslán Obiang Nsue, ancien directeur général adjoint de la compagnie (Ceiba Intercontinental), à unepeine de prison et une lourde amende, ainsi qu’au remboursement intégral du produit de la vente de l’avion », a déclaré Hilario Mitogo, directeur général de presse de la Cour suprême de justice de Malabo, dans une conversation WhatsApp avec les journalistes. (Source : JeuneAfrique)

Ouganda : Yoweri Museveni désigné candidat à l'élection présidentielle

En Ouganda, le Mouvement de résistance nationale au pouvoir, a désigné mercredi Yoweri Kaguta Museveni comme son porte-étendard à l’élection présidentielle du 12 janvier 2026. Simple formalité en réalité, alors qu’en juin déjà, le président sortant avait manifesté sa volonté de briguer sa propre succession.

A 80 ans, Museveni ira donc une nouvelle fois à la conquête des suffrages des électeurs. Faisant fi des appels à sa retraite. (Source : Africanews)

Une Comorienne de 27 ans porte plainte pour viol contre le ministre de la Justice de son pays

Raanti A., 27 ans, comorienne d'origine, explique s'être réfugiée en France en 2022 pour fuir un passé désormais consigné dans deux plaintes révélées par le quotidien Le Monde et déposées en France puis aux Comores en juin dernier.

Dans ces documents auxquels RFI a eu accès, Raanti A. affirme qu’une dizaine de personnes l’auraient soumise à des viols, agressions sexuelles, actes de violences volontaires, séquestration, traite d’être humain et avortements forcés. Aucun jugement définitif n'ayant été rendu, l'ensemble des personnes visées bénéficient, à ce stade, de la présomption d'innocence. (Source : RFI)

Afrique de l'Ouest : La Cédéao va créer sa propre force contre le terrorisme

Il s'agit d'une brigade de 260.000 hommes avec un financement de 2,5 milliards de dollars par an. Mais ce projet pourrait être confronté à certains obstacles. Réunis à Abuja au Nigeria, les chefs d'état-major des pays de la Cédéao ont approuvé la création d'une force de réaction rapide de 260.000 hommes, chargée de combattre le terrorisme qui gangrène plusieurs pays de la région.

Une enveloppe de 2,5 milliards de dollars a été approuvée pour financer cette armée régionale, présentée comme une réponse aux attaques de plus en plus meurtrières menées par les groupes armés dans le Sahel et le golfe de Guinée. (Source : Deutsche Welle)

Le textile tunisien maintient sa croissance malgré les défis mondiaux

Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a indiqué mercredi à Ksar Hellal, dans le gouvernorat de Monastir, que les exportations du secteur du textile ont progressé de 2,61 % au cours des cinq premiers mois de 2025 par rapport à la même période en 2024, pour atteindre 3 942 millions de dinars, soit l'équivalent de 1 178 millions d'euros.

Lors de l'ouverture du séminaire intitulé "Réalité et perspectives du secteur du textile en Tunisie", le ministre a précisé que les prévisions tablent sur un montant total des exportations de 9 365 millions de dinars d'ici la fin 2025, soit une croissance d'environ 2 % par rapport à l'année précédente. ( Source : La Presse )