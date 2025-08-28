Malawi: L'alerte lancée par Mgr Mwakhwawa - L'absence d'établissements scolaires alimente également le fléau des mariages précoces

27 Août 2025
Fides News Agency (Vatican)

Lilongwe — « Mchinji est l'un des districts où le nombre de jeunes garçons et filles qui se marient très jeunes est élevé et, en tant qu'Église catholique de l'archidiocèse, nous estimons que cette situation est très préoccupante ».

C'est ce qu'a déclaré Mgr Vincent Frederick Mwakhwawa, qui a présidé dimanche 24 août la liturgie sacrée dans la paroisse Saint-Joseph de Ludzi, administrant le sacrement de la confirmation à 320 garçons et filles provenant des régions de Ludzi et Zulu. À cette occasion, l'évêque a également attiré l'attention sur le manque persistant d'écoles secondaires dans les zones rurales du district de Mchinji.

Le manque d'infrastructures éducatives est l'un des facteurs qui alimentent les taux élevés de mariages précoces et de grossesses chez les adolescentes. « Si l'on ne s'attaque pas aux urgences éducatives, la pauvreté augmentera, ce qui peut constituer un obstacle au développement humain et social de la communauté », a ajouté Mgr Mwakhwawa, qui s'est également rendu dans la paroisse Sainte-Anne (Guilleme) dans le district de Mchinji.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'appel de l'évêque auxiliaire de Lilongwe a été relayé par le porte-parole de la paroisse de Ludzi, Gibson Makoza, qui, en remerciant l'évêque pour sa présence et pour avoir mis en lumière un problème déploré par de nombreux parents, a annoncé que différentes stratégies étaient à l'étude pour soutenir les jeunes et leur développement intégral.

La paroisse de Saint-Joseph (Ludzi) comprend quatre districts, 95 petites communautés chrétiennes et 26 chapelles réparties dans les zones les plus périphériques.

Lire l'article original sur Agenzia Fides.

Tagged:
Copyright © 2025 Fides News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.