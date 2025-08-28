Maroc: Service militaire - Lancement lundi prochain de l'opération de sélection et d'incorporation des appelés au sein du 40e contingent

27 Août 2025
Libération (Casablanca)

En application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), que Dieu L'assiste, l'opération de sélection et d'incorporation des appelés au service militaire au sein du 40e contingent débutera à partir du lundi 1er septembre 2025, indique un communiqué de l'Etat-Major Général des FAR.

A cet effet, l'Etat-Major Général des FAR a pris, en coordination avec le ministère de l'Intérieur, toutes les mesures nécessaires pour assurer le succès de cette opération, souligne-t-on de même source.

Les candidats ayant reçu leurs ordres d'appel doivent consulter au préalable les informations importantes y afférentes et respecter la date et le lieu désignés pour l'opération de sélection, tout en présentant l'ensemble des documents requis et des diplômes obtenus.

S'agissant des moyens de transport permettant de faciliter l'accès aux centres dédiés à cette opération, notamment pour les régions non reliées ou éloignées du réseau routier ou ferroviaire, les appelés peuvent accéder au site "www.tajnid.ma" pour s'informer des horaires et des lieux dédiés aux autocars mis à leur disposition, à titre gracieux, pour rejoindre les centres de sélection.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les personnes ayant reçu les ordres d'appel peuvent aussi se déplacer aux centres de sélection et d'incorporation via le train ou à bord des bus de transport publics, si disponibles, en utilisant les bons de voyage joints aux ordres d'appel.

Pour plus d'informations sur les moyens de transport mis à disposition, les personnes concernées peuvent consulter le site électronique précité ou contacter les autorités administratives compétentes proches de leurs lieux de résidence, conclut le communiqué.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.