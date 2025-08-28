Maroc: Accidents de la circulation - 27 morts et 2.719 blessés en périmètre urbain durant la semaine dernière

Vingt-sept personnes ont trouvé la mort et 2.719 autres ont été blessées, dont 115 grièvement, dans 1.973 accidents de circulation survenus en périmètre urbain durant la semaine allant du 18 au 24 août courant, selon les statistiques de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN).

Ces accidents sont principalement dus à l'inadvertance des conducteurs, au non-respect de la priorité, à l'excès de vitesse, à l'inadvertance des piétons, au non-respect de la distance de sécurité, au défaut de maîtrise des véhicules, au changement de direction sans usage de signal, au changement de direction non autorisé, au non-respect du stop, à la circulation en sens interdit, à la circulation sur la voie gauche, au non-respect du feu rouge, à la conduite en état d'ébriété et au dépassement défectueux, précise la DGSN dans un communiqué

S'agissant du contrôle et de la répression des infractions en matière de circulation, les services de sûreté ont établi 43.665 contraventions et dressé 5.689 procès-verbaux qui ont été soumis au parquet, alors que 37.976 amendes transactionnelles ont été acquittées pour un montant global de 8.143.225 dirhams, ajoute la même source, faisant savoir que 5.303 véhicules ont été mis en fourrière, tandis que 5.689 documents ont été retirés et 411 véhicules immobilisés.