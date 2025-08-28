Algérie: Boughali et Nasri passent en revue les moyens d'améliorer l'efficacité parlementaire et de renforcer les mécanismes d'action commune

27 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a reçu, mercredi, le président du Conseil de la nation, M. Azouz Nasri, avec lequel il a passé en revue les moyens d'améliorer l'efficacité parlementaire et de renforcer les mécanismes d'action commune, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Tenue au siège de l'APN, cette rencontre a "permis aux présidents des deux chambres du Parlement de passer en revue les principales étapes de la prochaine session, ainsi que nombre de questions liées aux activités législatives et parlementaires", précise la même source.

Les deux présidents ont aussi examiné "les mécanismes d'action commune dans les fora parlementaires internationaux et régionaux et les moyens de renforcer la présence, en leur sein, des représentants des deux chambres", ajoute le communiqué.

Boughali et Nasri ont également évoqué "les questions liées aux exigences d'amélioration de l'efficacité parlementaire", insistant sur "l'importance de poursuivre la concertation et la coordination entre les deux chambres pour garantir la qualité du travail parlementaire et renforcer le rôle du Parlement dans l'accompagnement des différentes réformes et lois, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées en matière de législation, de contrôle et d'écoute des préoccupations des citoyens", conclut le communiqué.

